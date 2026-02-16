Северокорейские подразделения "засели" у границ с Украиной: почему их упорно не выводят из России

Северокорейские войска были вовлечены в войну с Украиной с осени 2024 года. С тех пор потери КНА составили 6 тысяч человек, а около 11 тыс. военных остаются на территории России в приграничной с Сумской областью зоне.

Какова сейчас роль северокорейцев в войне против Украины и почему они продолжают оставаться в Курской области? Давайте разберемся.

Сколько солдат КНА было задействовано в войне

Хотелось бы отметить, что за все время применения северокорейского контингента в войне против Украины на родину из России вернулось по данным южнокорейской разведки около 1 100 военных. Таким образом, с учетом потерь и сохраняющегося в Курской области контингента в войне против Украины было задействовано более 18 тысяч северокорейских военных.

Еще одним немаловажным моментом является то, что со дня задействования военных КНА в боевых действиях они принимали участие в оккупации украинских территорий лишь опосредованно. Случаи, когда северокорейцы напрямую заходили на территорию Украины, были единичные.

И с учетом того, что фиксировались они в приграничной зоне Курской и Сумской областей, не исключено, что это был либо ошибочный заход северокорейских подразделений, либо намеренное направление их российским командованием – при отсутствии согласия на такие действия командиров Корейской народной армии.

Подразделения КНА сейчас преимущественно размещаются в Курской области, принимая участие в артиллерийских обстрелах Сумщины, а также налетах посредством тактических дронов, повышая тем самым навыки оперирования fpv. Но в активных боевых действиях на территории Украины – нет.

По всей видимости, это является неотъемлемой частью договоренностей между Пхеньяном и Москвой – не использовать северокорейцев за пределами России. Обусловлено ли это тем, что Пхеньян все же придерживается определенных международных ограничений в вопросах применения своего контингента в РФ или же просто Ким Чен Ын для отправки северокорейцев на территорию Украины затребовал у Путина куда большую оплату и выставил неподъемные условия – сложно сказать. Но факт таков, что солдаты КНА стараются не покидать Курскую область. По крайней мере, пока.

Эффект и эффективность КНА в 2024 году

Информация о том, что северокорейские войска могут принять участие в войне с Украиной, стала появляться еще в июне 2024 года. В западных СМИ было опубликовано, что Владимир Путин во время встречи с Ким Чен Ыном обратился к тому с запросом не только о поставках боеприпасов и техники, но и инженерных войск.

Озвучивалось предположение, что для нужд российских оккупационных войск могут быть направлены 3-4 инженерные бригады – на фоне просто катастрофических потерь инженерных войск российской армии.

Но рейдовая операция Сил обороны Украины в Курской области РФ августа 2024 года по всей видимости кардинальным образом вынудила пересмотреть запрос Путина. И речь зашла не о 3-4 инженерных бригадах, а именно о таком же количестве пехоты. Причина та же, что и при первом запросе: катастрофическая ситуация с обороной Курской области у РОВ и отсутствие возможности быстрого увеличения российской группировки на провальном плацдарме.

Привлечение военных КНА стало яркой демонстрацией ограниченных возможностей России самостоятельно справляться с неожиданными вызовами, даже в той категории, которая, казалось бы, всегда для российской армии была беспроблемной – набор людского ресурса.

То есть, все экспертные заключения и мнения о том, что Россия обладает безграничным людским ресурсом и в этом вопросе ей невозможно противостоять – были разбиты в пух и прах. Всегда было возможно, гланвое – правильный подход.

В свою очередь эффект от применения солдат КНА в Курской области вскрыл и явную недооценку северокорейской военной машины в вопросах подготовки военнослужащих.

Когда стали появляться первые сообщения о переброске подразделений КНА в Курскую область, информационное пространство Украины пестрило несуразными, кликбейтными заголовками о том, что половина северокорейцев разбежались, другая спилась и погрязла на порносайтах, и что никто не готов воевать.

Реальность оказалась иной.

Северокорейские военные были одновременно отчаянные, смелые и хорошо подготовленные. У солдат КНА был высокий уровень огневой подготовки, что подтверждало: в КНДР этому уделяется много внимания при подготовке пехоты. И это не просто пропагандистские ролики, а факт. Наравне с подготовкой навыков была и глубокая идеологическая обработка солдат, которые даже когда получали ранения и не имели возможности быть эвакуированным, кончали жизнь самоубийством.

У северокорейских подразделений отмечалась высокая слаженность действий бойцов в звене рота-взвод. Даже при недостаточной связи и поддержке они действовали куда организованнее и эффективнее российских оккупантов. Высокая организация в компиляции с бесстрашием и отчаянностью действительно давали результат там, где россияне теряли роту с нулевым КПД.

Это все привело к тому, что подразделения КНА сыграли решающую роль в возвращении контроля РОВ над частью Курской области. При отсутствии поддержки со стороны северокорейских подразделений, которые по степени подготовки были лучше, чем подразделения РОВ, и несли потери во многом из-за бездумного применения их ресурса российскими командирами, российским войскам вряд ли удалось бы вернуть полный контроль над КуНР до конца 2025 года.

Зачем КНА остаются в России

Между тем, казалось бы, если РОВ вернули контроль над Курской областью, то зачем северокорейские войска остаются на территории России, а в КНДР вернулось всего 1 100 военных?

Ответ кроется в той же причине, по которой северокорейцы вообще появились в РФ: российским войскам критически не хватает личного состава для закрытия всех участков фронта. И стоит где-то возникнуть критической ситуации, как сразу же начинается если не провал, то проседание по оборонным возможностям.

Если завтра из Курской области будут выведены подразделения КНА, то вся группировка резко ослабнет и не сможет не только проводить наступательные действия в Сумской области, но и удерживать в обороне даже захваченные территории.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отмечал, что в январе у РОВ был отмечен важнейший дисбаланс: они потеряли за месяц больше личного состава, чем смогли мобилизовать. Разница составила 8 тысяч человек!

На первый взгляд это незначительный показатель, но – нет. Со второй половины 2025 года российская оккупационная группировка не увеличивается, а сохраняет средний количественный показатель в 700-715 тыс человек, с учетом резервов. В свою очередь с 2022 РОВ ежегодно посредством мобилизационных мероприятий увеличивались на 110-130 тысяч.

Очевидно, что армия России погружается в мобилизационный кризис, который исправить можно будет только объявлением всеобщей мобилизации – в жестком, репрессивном формате. Но пока путинский режим с этим не спешит, опасаясь внутренней дестабилизации в стране.

По этой причине северокорейские войска остаются в России и, возможно, даже будет поднят вопрос об увеличении этого контингента.

РОВ погружаются в кризис, которого им удавалось избежать на протяжении четырех лет "частичной" мобилизацией и разовыми выплатами контрактникам. Но желающих отправиться в Украину убивать за пару-тройку миллионов рублей, с высокой вероятностью вернуться назад в цинке, становится все меньше. Постепенно надеждой для продолжения войны для путинского режима становятся иностранные войска и рекрутинг в странах третьего мира.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".