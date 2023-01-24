''Сгорел на работе'': в Украине был ликвидирован командир танковой роты из Татарстана. Фото

На фронте в Украине был ликвидирован командир танковой роты из Татарстана Геннадий Командов. Он положил голову за призрачные амбиции российского диктатора 13 января 2023 года в районе населенного пункта Октябрьское Луганской области.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он отметил, что оккупанта уже похоронили в Татюкском районе Татарстана.

"Гена Командов возомнил, что дело его жизни командовать танковой ротой, в итоге – сгорел на работе", – с сарказмом заметил Комахидзе.

По его словам, Командов был родом из села Большое Шемякино, в 1996 году, окончил Казанское танковое училище. Последний раз заходил на свою страницу в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте 2 недели назад.

Дома у ликвидированного оккупанта остались мать и жена:

– мать Татьяна Командова – накануне праздновала свой 50-й день рождения. В качестве подарка получила "гробовые" в связи с гибелью сына;

– вдова Юлия Командова – из г. Наро Фоминск, которая вышла замуж за Командова в конце 2021 года, из чего Камахидзе заключил, что Командов, вероятно, служил, в 13-м танковом полку 4-й танковой дивизии.

Напомним: также в Украине ликвидировали бывшего игрока российских хоккейных клубов "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск) Александра Подставкина. Он являлся серебряным призером чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги РФ.

8 декабря в составе остальных мобилизованных улетел в Ростов, а оттуда попал на фронт, где продержался 20 дней. Подразделение оккупанта попало под артобстрел.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украине "денацифицировали" 37-летнего Руслана Мамошкина. Убивать украинцев он отправился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство и разбой;

– из 50 тысяч российских заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер" на фронте осталось всего 10 тысяч. Остальные были убиты или ранены.

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