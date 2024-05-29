Шанс на спасение: как украинско-израильские врачи помогают жителям Донетчины и готовы ли остаться в Украине после войны

В прифронтовых населенных пунктах Донетчины работают врачи-специалисты украинско-израильской миссии FRIDA. Они не только назначают лекарства или выписывают очки, но и проводят подробные обследования, в частности УЗИ и ЭКГ.

Об этом говорится в репортаже журналистов "Украинской правды" из одного из прифронтовых поселков Донетчины, куда порибыло около 20 врачей-специалистов миссии FRIDA. С 8-ми утра перед небольшим медучреждением собралась толпа, преимущественно людей пенсионного возраста.

"Они осторожно, надевая очки и передавая по кругу шариковую ручку, вписывают свои данные в анкеты", – говорится в материале.

Обычно жителей прифронтовых населенных пунктов, кроме базара, огорода и изредка церкви, рано утром в выходной может поднять разве что выдача гуманитарной помощи или пенсии. Но на этот раз повод несколько более весомый, рассказывают журналисты.

Кардиолог, гинеколог, дерматолог, офтальмолог, УЗИ-специалист, психолог и т.д. ездят с бесплатными консультациями по прифронтовым и деоккупированным регионам.

Через полчаса врачи заполняют опустевшие кабинеты небольшого, хорошо отремонтированного медучреждения, разворачивают "регистратуру" на небольшом столе и "аптеку" в одном из кабинетов.

В этом поселке на 4 тыс. жителей осталось всего два семейных врача, которые вынуждены значительно перерабатывать. Узкопрофильных специалистов и лабораторий здесь нет.

"Они (врачи FRIDA. – Ред.) не просто выдают очки или антибиотики – чего часто хочется пациентам. А регистрируют их во внутренней системе "Лакмус", подробно обследуют – сбор жалоб, УЗИ, ЭКГ, – после чего назначают лекарства, а через два-три месяца снова возвращаются с визитом", – говорится в репортаже.

За более чем два года с начала полномасштабного вторжения в FRIDA присоединились 1103 волонтера, которые совершили 106 выездов в 13 регионов. В общей сложности они предоставили более 60 тыс. консультаций и раздали более 40 тыс. наборов с медикаментами.

184 операции провели просто "в полях".

"Спасибо вашему хирургу. Если бы не он, то я бы уже под ножом лежала, у меня камень в почке был" – сказала одна из местных жительниц, которая приняла журналистов за волонтеров FRIDA.

Большинство врачей миссии – женщины, которые живут и работают в Киеве, а по выходным едут на восток. Некоторые говорят, что не могут мобилизоваться в армию из-за детей или потребности своих навыков на гражданской работе.

"Наши первые волонтеры были из Израиля, они смогли выстроить единую линию общения, языки протокола. В Украине они увидели врачей, умеющих работать без препаратов, материальной базы, одним словом – удивительных. Я помню, как они с фонариками проводили операции в Чернигове… Украинские врачи очень сильно хотели помогать и не сидеть дома", – рассказал сооснователь FRIDA Роман Голдман, гражданин Израиля и военнослужащий израильской армии обороны ЦАХАЛ.

Сам он планирует после войны создать в Украине проект, который подразумевает привлечение пациентов со всего мира. Будущее будет за Украиной и украинской медициной, говорит Роман:

"Мне кажется, что после войны много людей будет прилетать в Украину лечиться, потому что ценовой сегмент здесь гораздо дешевле. И лично я после войны планирую создать большую систему-хаб, привозить сюда пациентов со всего мира, где они могут получить высококвалифицированное лечение топовых специалистов. Потому что и человеческий труд, и затраты, которые здесь есть на медицину, так сложилось, дешевле в шесть раз, например, чем в Израиле, чем в Америке – в 15 раз. Из-за этого в моих планах – помочь посодействовать в этом после войны, привести в Украину больше людей, которые получат украинскую медицинскую помощь".

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