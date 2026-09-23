'Шел на работу, ребята остановили': военный с позывным 'Шульц' рассказал, как оказался на фронте и стал оператором FPV. Видео

Оператор FPV-дрона 92-й штурмовой бригады имени кошового атамана Ивана Сирка с позывным "Шульц" рассказал о том, как попал в армию и в чем особенность его работы. У него есть опыт службы в пехоте, поэтому его задача как оператора дронов – не дать врагу дойти до позиций пехотинцев.

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Об этом сообщили в Армия Inform. Сам боец родом из Харькова, поэтому главной мотивацией для него является защита родного города.

Что известно

Командир отделения, пилот FPV "Шульц", рассказал, как попал на службу.

"Шел на работу, подъехали ребята, говорят: "Поехали", я говорю: "Поехали". Я понимал, что нужно идти", – вспоминает военный.

В 92-ю штурмовую бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирка он попал из Центра комплектования. "Шульц" рассказал, что в первую очередь потому, что это харьковская бригада, а он сам из Харькова, и это мотивирует защищать родной город.

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После БЗВП он попал в разведывательный батальон, в роту специальной разведки. Впоследствии попросился перейти в роту ПБАК (беспилотных авиационных комплексов). После года службы в разведке попросил перевестись на оператора FPV-дронов.

Военный подчеркнул, что хорошо знает, каково это, когда тебя штурмуют, поэтому его задача как пилота дронов – не дать врагу дойти до позиций пехотинцев.

"Очень хотел попробовать себя. Где бы ты ни работал, когда я был в пехоте, в разведывательной роте, то на собственном опыте почувствовал, что это такое, когда тебя штурмуют. Я понимаю, зачем нахожусь на своем месте, зачем работаю, зачем все это делаю", – рассказал боец.

Однако его мотивация связана не только с его собратьями: он подчеркнул, что чувствует ответственность за защиту страны, особенно родного Харькова.

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