Шесть резервуаров уничтожены полностью: спутниковые фото раскрыли последствия атаки дронов на НПЗ в российском Новошахтинске

В ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов в РФ. Под ударом оказался в том числе Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

В течение нескольких дней россияне безуспешно пытались погасить пожар, но площадь горения только увеличивалась, что привело к уничтожению шести резервуаров. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Последствия удара по НПЗ

Согласно информации, полученной из спутниковых снимком Maxar Technologies, последствия атаки по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области за несколько дней достигли колоссальных масштабов. Cпутник WorldView-1 зафиксировал, что на территории предприятия пострадали по меньшей мере восемь резервуаров.

Причем снимки свидетельствуют о том, что шесть резервуаров для нефтепродуктов были уничтожены полностью. Еще два резервуара повреждены частично.

В то же время портал NASA FIRMS также зафиксировал масштабный пожар на территории Новошахтинского НПЗ. Несколько дней назад пламя охватило почти треть территории предприятия.

Значение НПЗ для российской экономики

Новошахтинский завод нефтепродуктов – это единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Введен в эксплуатацию в 2009 году.

Проектная мощность НПЗ составляет 7,5 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, а также прямогонного бензина.

Новошахтинский НПЗ имеет стратегическое значение для российской армии и военно-промышленного комплекса РФ. Расположение завода в Ростовской области, в непосредственной близости от границы с Украиной, делает его ключевым логистическим узлом путинских войск.

Что предшествовало

Ночью 21 августа в Ростовской области во время атаки БПЛА прогремели взрывы. Целью дронов-камикадзе на территории региона стал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Над городом прозвучали около 5 взрывов, после чего начался сильный пожар, который был виден издалека.

Через несколько дней, вопреки попыткам россиян потушить пожар, огонь на нефтеперерабатывающем заводе перекинулся на новые резервуары. Оккупантами было задействовано десять автоцистерн от двух пожарно-спасательных частей, областной поисково-спасательной службы и коммунальных предприятий.

Напомним, ударные дроны атаковали российскую Сызрань. Там зафиксировано попадание в НПЗ. Поразили важный для агрессора объект Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 24 августа, БпЛА атаковали крупнейший морской порт РФ на Балтике Усть-Луга. Там вспыхнул масштабный пожар. Поражение осуществили Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ.

