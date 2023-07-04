Шестерых зарезали, двоих – застрелили: в Мариуполе загадочно гибнут оккупанты, факты смертей пытаются скрыть

Во временно оккупированном Мариуполе среди захватчиков в военной форме РФ начался загадочный "мор". За последние две недели в разных районах города найдено по меньшей мере восемь трупов оккупантов: двое из них были застрелены, еще шесть – убиты с помощью холодного оружия.

Видео дня

Оккупанты пытаются скрыть факты смертей, чтобы не спровоцировать панику среди захватчиков. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Со ссылкой на один из российских Telegram-каналов, в горсовете Мариуполя рассказали о ряде загадочных смертей среди оккупантов, фиксируемых в последнее время в захваченном городе.

"За последние две недели в разных районах Мариуполя было найдено восемь убитых военных. Шесть из них были зарезаны, двое – застрелены в затылок. Об этом, по информации Тelegram-канала, рассказал российский офицер, который сейчас находится в оккупированном Мариуполе", –– отметили в Мариупольском горсовете.

В то же время оккупационная "власть" пытается скрыть эти смерти, чтобы не спровоцировать панику среди и без того деморализованных захватчиков.

"По словам офицера, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника. По словам захватчиков, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители. И неудивительно, мариупольцы не рады российским оккупантам и ждут Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты массово скупают жилье в Мариуполе, который сами и разрушили.

В российской соцсети "ВКонтакте" существует около 100 групп, где размещают объявления о покупке, продаже и аренде недвижимости в Мариуполе. В одной из самых больших – "Недвижимость Мариуполя и Приазовья" – сообщения от желающих купить дом или квартиру начали появляться с 3 мая 2022 года, когда в городе продолжались бои.

Ищут недвижимость в разрушенном Мариуполе россияне из разных регионов – Москвы, Петербурга, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода и других. Они рассматривают дома и квартиры "в любом состоянии" и готовы восстановить их после обстрелов.

В то же время находящиеся в городе оккупанты подготовили план побега на случай приближения ВСУ.