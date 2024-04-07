Шольц объяснил, при каком условии Путин может принять решение о выводе своих войск из Украины

Запад должен продолжать поддерживать Украину, противостоящую полномасштабной вооруженной агрессии России. Именно такая поддержка станет лучшим способом предотвратить дальнейшую эскалацию и, в частности, потенциальное вооруженное противостояние между РФ и НАТО.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на встрече социал-демократических партий Европы в Бухаресте, пишет Reuters. Политик подчеркнул: "эффективное сдерживание" в конце концов заставит российского диктатора Владимира Путина понять, что он не сможет выиграть на поле боя, что, соответственно, приведет к выводу российских войск из Украины и завершению войны.

В своем выступлении Шольц подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать поддержку Украине – и призвал делать то же самое другие страны Европы. Ведь такая поддержка, по его мнению, может помочь предотвратить Третью мировую войну.

По мнению Шольца, лучшим способом предотвратить любую эскалацию вплоть до возможной войны между РФ и НАТО, является "эффективное сдерживание".

"Война в Украине истекает в тот момент, когда (российский) президент (Владимир) Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение лишь тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", - убежден федеральный канцлер Германии.

За время полномасштабного вторжения России Германия предоставила Украине военную помощь на общую сумму около 28 миллиардов евро – и останавливаться на этом Берлин не собирается, призывая делать то же правительства других европейских стран. В то же время, Европа должна позаботиться о том, чтобы быть готовой защитить саму себя в случае необходимости.

"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас. Это также означает отбросить узкие собственные интересы и построить сильную и по-настоящему европейскую оборонную промышленность", – добавил Шольц.

Напомним, ранее Шольц обвинил Макрона в провоцировании Третьей мировой из-за заявлений президента Франции о возможной отправке в Украину военного контингента. Федеральный канцлер во время Третьего форума Украина – Франция в Париже также сказал Макрону, что идею введения в Украину иностранных войск нет смысла даже обсуждать, потому что "нет консенсуса" государств и что Германия выступает категорически против такого решения.

На это президент Франции ответил главе правительства Германии достаточно жестко, отметив, что "в этом вопросе нам консенсус не нужен". Он подчеркнул, что хочет собрать "группу смелых государств", Германию же увидеть среди них он и не ожидал.

Свое предложение об отправке войск Макрон объяснил желанием продемонстрировать Кремлю: никаких красных линий в помощи Украине со стороны Европы нет. И это должно было "создать для России ситуацию стратегической неопределенности".