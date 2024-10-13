Шольц отказал Зеленскому в его ключевых просьбах – Bild

В ходе визита президента Владимира Зеленского в Берлин 11 октября канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал его основные просьбы. Кроме того, СМИ утверждают, что Бундесвер не собирается в дальнейшем предоставлять Силам обороны Украины тяжелую технику, включая танки Leopard 2, гаубицы PzH 2000 и БМП Marder.

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Об этом, ссылаясь на источники в Министерстве обороны ФРГ, заявило издание Bild. По его данным, в Берлине "не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии" провести контрнаступление.

Зеленский якобы попросил у федерального канцлера разрешить дальнобойные удары по военным целям на территории РФ. Также – предоставить гарантию быстрого вступления страны в НАТО.

Это, как написали журналисты, было воспринято "без энтузиазма", а Шольц, хотя и не сказал "нет", положительного ответа тоже не дал.

В статье также отмечается, что все оружие, которое канцлер ФРГ пообещал передать Украине 11 октября, уже было "обещано и профинансировано в прошлом году". Таким образом, на самом деле о новой военной помощи политик не объявлял.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча Владимира Зеленского и Олафа Шольца в Берлине 11 октября была уже четвертой за 2024 год. "Наши сердца с тобой, с твоей страной и твоим народом, дорогой Владимир", – сказал немецкий канцлер, приветствуя главу Украинского государства.

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