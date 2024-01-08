Шольц призвал страны ЕС увеличить военную помощь Украине: Германия готова показать пример

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин вдвое увеличит расходы на военную помощь Украине, которая почти два года борется с полномасштабным вторжением России. Он призвал и другие государства Европейского Союза активизировать усилия по поддержке украинского народа.

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На брифинге с люксембургским коллегой Люком Фриденом в Берлине в понедельник, 8 января, Шольц подчеркнул, что объем помощи Киеву вооружением, предоставляемым отдельными странами, должен быть больше. Его слова процитировало агентство Укринформ.

"То, что мы знаем до сих пор, не достаточно велико. Нужны большие взносы", – подчеркнул он.

Глава правительства ФРГ отметил, что в ЕС была передана просьба "опросить" отдельные страны, ведь возможно, некоторые планы еще не были объявлены.

"Планы Германии определены: мы в нашем бюджете позаботились о возможности инвестировать 8 млрд евро", – сказал Шольц.

Канцлер также призвал партнеров до к заседания Европейского совета 1 февраля представить "как можно более точный обзор того, какой конкретный вклад европейские партнеры внесут в поддержку Украины в этом году".

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден отметил, что борьба украинского народа крайне важна, ведь "речь идет о фундаментальных принципах, о будущем всего континента, о защите мира, свободы и суверенитета всех европейских стран".

"Речь идет о большем, чем просто о части территории Украины. Речь идет об основных принципах… Мы не можем оставить Украину в одиночестве. Все страны ЕС, верящие в право, суверенитет и независимость, должны внести свой солидарный вклад – в виде военной помощи, прямой финансовой помощи, гуманитарной, поддержки беженцев, восстановления", – сказал премьер-министр.

Фриден подчеркнул, что помощь должна отвечать возможностям и быть пропорциональной ВПП стран и их военному бюджету. Люксембург, по его словам, направляет в помощь Украине 16% своего оборонного бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шольц подтвердил, что он предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе 14 декабря, чтобы тот не блокировал процесс. Благодаря отсутствию последнего, удалось принять решение о начале переговоров с Украиной о ее членстве в ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что такой поступок Шольца войдет в новейшую историю.

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