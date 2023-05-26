Шольц: решение о поддержке Украины нерушимо, РФ должно вывести войска

Канцлер Германии Олаф Шольц за полтора месяца до саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что лидеры государств Альянса обсудят на встрече прежде всего конкретную поддержку Украины во время войны. Он заявил, что вопрос поддержки Украины является наиболее актуальным на сегодняшний день.

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Об этом заявляет издание Еrr. Шольц выступил с таким заявлением во время визита в Таллинн.

На саммите речь пойдет "прежде всего об организации конкретной поддержки Украины в этой ситуации", – заявил Шольц после встречи с представителями стран Балтии в ответ на вопрос о желании Киева получить официальное приглашение от НАТО на саммит в июле.

По его словам, сейчас главным является вопрос о том, "как мы можем улучшить сотрудничество в конкретной ситуации российского нападения на Украину, и как мы можем дать понять, что мы будем оказывать эту поддержку так долго, как это будет необходимо".

Шольц подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, оружием и гуманитарной помощью. "Это решение незыблемо. Россия должна понять, что эта война бессмысленна, и она должна вывести свои войска", – сказал он и добавил, что Запад также должен усилить санкции против России и найти способы предотвратить уклонение от санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На праздновании 160-летия СДПГ Шольц выразил уверенность, что Путин проиграет войну, а Украина станет полноправным членом ЕС. В то же время, по мнению канцлера, к вступлению в НАТО украинскому государству "еще далеко" идти.

– Шольц заявил, что Путин не ищет переговоров по завершению войны против Украины, но не отказался от переговоров с главой Кремля.

– Говоря о долгих разговорах с Путиным, Шольц назвал его "вежливым человеком".

– В феврале спикер Кремля Дмитрий Песков пожаловался, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не звонят Путину, хотя тот якобы "открыт" для дипломатии.

– Шольц и президент Украины Владимир Зеленский 20 мая встретились в Японии. Зеленский поблагодарил Берлин за мощную оборонную помощь.

– 14 мая Зеленский встретился с Шольцем в ходе визита в Германию.