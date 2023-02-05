Шольц заявил, что существует консенсус с Зеленским о неиспользовании западного оружия для ударов по России

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским существует консенсус о неиспользовании западного оружия для ударов по территории страны-агрессора России. Также глава немецкого правительства подчеркнул, что Украина получает военную поддержку, чтобы защищать свои территории.

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По словам Шольца, перед отправкой каждой партии оружия принималось взвешенное решение. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Канцлер Германии на вопрос о договоренностях с президентом Зеленским касательно того, что оружие Запада будет применяться только на территории Украины и что Россия не будет атакована им на своей территории, заявил, что "на этот счет существует консенсус".

Кроме того, он отреагировал на слова кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что "опять немецкие танки угрожают России". Шольц сказал, что слова главы РФ являются частью серии заумных исторических сравнений, которые он использует, чтобы оправдать свое нападение на Украину.

"Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно согласовывая ее с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой совместный подход предотвращает эскалацию войны", – сказал Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории России". ФРГ приложит все усилия для того, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

Ранее Шольц выступил категорически против передачи Украине истребителей. Он предостерег от "втягивания в постоянную конкуренцию за повышение ставок", когда речь идет о вооружении. Канцлер добавил, что решения о военной помощи Киеву принимаются с учетом того, чтобы не допустить прямого столкновения РФ и НАТО, и он как глава правительства ФРГ "не допустит такой эскалации".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Шольц и в дальнейшем будет пытаться достичь прекращения войны РФ против Украины в прямых переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Политик держит связь с российским диктатором по телефону, несмотря на его невежливый тон;

– также Шольц заявил, что перед любыми российско-украинскими мирными переговорами войска страны-агрессора должны покинуть территорию Украины. Кроме того, без участия нашей страны заключать договоренности по поводу войны нельзя.

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