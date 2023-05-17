Шольц заявил, что война в Украине не завершится победой путинского империализма

Российская война против Украины на мирном европейском порядке не завершится путинской победой. Европа должна поддерживать Украину на ее демократическом пути для достижения скорейшего мира.

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Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Такое убеждение он выразил в своем выступлении на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

"Однажды российская война завершится. Однако, очевидно, она не закончится победой путинского империализма. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир", – заявил Шольц.

Также он сообщил, что союзникам нужно приложить максимальные усилия для поддержки Украины.

"Один из основных уроков, который Европа должна извлечь из российской агрессии против европейского мирного порядка, заключается в "необходимости приложить все усилия для поддержки Украины на ее демократическом европейском пути: в защите от российской агрессии и укреплении правовых институтов в процессе восстановления", – отметил канцлер.

Он отметил, что Совет Европы играет важную роль в привлечении оккупантов и российских военных преступников к ответственности, а также в установлении механизма возмещения ущерба, причиненного Российской Федерацией, и регистрации ущерба. Эти вопросы являются одной из ключевых задач на текущем саммите.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 мая, выступил с речью на сессии открытия четвертого саммита Совета Европы, который начал работу в Рейкьявике (Исландия). Он подчеркнул, что украинцы – это европейцы, поэтому мы свободны.