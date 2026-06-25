Штурмовой полк "Скеля" предложили разделить: что происходит

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" по численности фактически соответствует дивизии, однако управляется штабом полка. Военный омбудсмен Ольга Решетилова предложила реорганизовать ОШП путем разделения его на отдельные подразделения, поскольку "управлять таким количеством личного состава штатом полка просто нереально".

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По словам омбудсмена, она уже обсуждала этот вопрос с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Последний также считает, что ситуация в ОШП может измениться, если у отдельных штурмовых подразделений будет собственный командир.

Что предлагается

"Я неизменно считаю, что создание отдельного рода войск приведет к расширению масштабов негативных практик и нарушений прав человека. С моей точки зрения, оптимальным было бы создание отдельных штурмовых подразделений в каждом корпусе. Это позволило бы командиру корпуса осуществлять контроль и формировать культуру поведения, дисциплину в подразделении", – отметила Ольга Решетилова.

Отдельной проблемой омбудсмен назвала мобилизацию людей с зависимостями. По её данным, в "Скеле" около двух тысяч военнослужащих, которые либо находятся на заместительной поддерживающей терапии, либо имеют наркозависимость.

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"Согласно приказу, они непригодны к службе, в исключительных случаях – ограниченно пригодны. Но они точно не должны находиться в штурмовых подразделениях", – считает правозащитница и добавляет, что после выявления факта наличия в "Скеле" такого количества бойцов, проходящих ЗПТ или имеющих зависимость, "было созвано экстренное межведомственное совещание".

Более того, мобилизация людей с зависимостями продолжается и становится проблемой не только в "Скеле", но и в других подразделениях, отмечает омбудсмен.

О чем идет речь

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" был создан в 2022 году как отдельный разведывательный батальон "Скала" (название подразделение получило от позывного командира Юрия "Скалы" Гаркавого). До 2025 года это был 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала", а сегодня – это ОШП "Скеля".

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении нарушений в штурмовом полке "Скеля". Поводом послужили обнародованные факты о насилии, злоупотреблении властью и десятках небоевых смертей среди военнослужащих этого ОШП.

Омбудсмен утверждает, что о "сложной ситуации" в 425-м ОШП "Скеля" она узнала еще весной прошлого года.

"Сначала был избит журналист, который был переведен на службу в 425 ОШП, затем избит капеллан смежной бригады, затем целое управление батальона, который переформировали в 425 ОШП. И если первые два случая ещё можно было трактовать как недоразумения и конфликты (хотя, по крайней мере, в отношении капеллана было возбуждено уголовное дело), то после избиения комбата и начальников служб батальона стала очевидна системность", – отмечает Решетилова.

Как сообщал OBOZ.UA, ещё в конце марта во время прохождения базовой военной подготовки скончались трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию. По имеющимся данным, все трое погибших были военнослужащими именно полка "Скеля".

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