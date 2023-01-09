'Штурмовые группы засылают одновременно с разных сторон': Бутусов рассказал о тяжелых боях за Соледар и огромных потерях врага

Российские войска, начиная с 27 декабря, ежедневно пытаются штурмовать Соледар в Бахмутском районе Донетчины, однако нарываются на мощный ответ Сил обороны Украины. В разбитом городе группы наших защитников ведут бои на дистанциях 20-30 метров, не давая врагу продвигаться.

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И потери оккупантов, которых командование бросает на убой, там трудно сосчитать. На это указал главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в своем Telegram-канале, также опубликовав несколько видео с бойцами, которые рассказали о происходящем в этой горячей точке фронта (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Восемь суток непрерывный контактный бой на ближних дистанциях ведет 46-я бригада (46-я отдельная аэромобильная бригада в составе десантно-штурмовых войск ВСУ. – Ред.). Восемь суток без пауз. Соледар – морозный, но здесь не замечаешь холода, жизнь проходит либо в теплых подвалах, либо перебежками к позициям и укрытиям, здесь кипит адреналин войны, и только братство и уважение позволяет преодолевать страх. Постоянно слышно либо разрывы, либо стрелковое оружие. В разбитом городе штурмовые группы ведут бои на дистанциях 20-30 метров, все передвигаются от дома к дому с оружием наготове, потому что враг постоянно пытается найти щели и вклиниться", – отметил журналист.

По его словам, при перестрелках шокирует поведение местных жителей. Ведь некоторые из них спокойно выгуливают во дворе собаку, когда рядом ведется стрельба со всех сторон, и пули свистят во все стороны, поливая стены. Он подчеркнул, что никак не привыкнет к такой картинке после увиденного в Северодонецке.

В частности, есть люди, которые даже когда снаряды разбивают собственный дом и идет стрельба вплотную, пытаются продлить свою мирную жизнь, будто война их не тронет, если они будут тщательно ее не замечать. Хотя живут соледарцы благодаря помощи гуманитарных организаций, которую заводили до Нового года, и собственным запасам. Связи в городе нет, а наши бойцы подкармливают тех, кто обращается за поддержкой.

"Российские войска ежедневно продолжают штурм Соледара, начиная с 27 декабря. "Штрафбаты Путина" из ЧВК "Вагнер" и российские воздушно-десанты войска пытаются выбить город, защищающий 46-й аэромобильной бригадой. Трудно описать словами, как четко и профессионально сражаются наши десантники, как каждый из них постоянно и непрерывно занят боевой работой. Этим воинам не нужно сочувствие – они нуждаются только в снарядах, минах, "свадебных мавиках", Старлинках, танках, Хаймарсах. Они работают, чтобы побеждать и уничтожать врага", – заявил Бутусов.

Также добавил, что потери российских оккупантов здесь трудно подсчитать. Ведь штурмовые группы мобилизованных из РФ зэков и добровольных наемников идут вперед до полного уничтожения. Их засылают одновременно с разных сторон днем и ночью, чтобы любой ценой продвигаться вперед, несмотря на точную стрельбу украинских десантников, у большинства из которых на личном счету уже немало уничтоженных захватчиков.

"Артиллерия, танки и ракеты наносят точные корректируемые удары. Россияне пытаются подавить нашу смертоносную артиллерию, применяют дроны "Ланцет", – рассказал журналист.

Он убежден, что России нужен политический успех, агрессор стремится захватить украинский город, чтобы показать, что мобилизация от диктатора Владимира Путина позволила "переломить ход войны".

"И с потерями в Соледаре россияне не считаются. На данный момент враг с трех сторон продвинулся в город. Большая часть Соледара под нашим огневым контролем, но врагу удалось зайти в застройку. Вместе с тем оборона города остается эффективной, 46-я бригада действует продуманно, все действия взвешены и четки, бойцы полностью доверяют своим командирам. 46-я бригада заслуживает, на мой взгляд, высочайшего признания. И в объективной оценке нуждаются те, кто не предоставил десантникам необходимой поддержки", – отметил Бутусов.

По его словам, украинское командование видит обстановку, угрозы с флангов, многое делается для усиления обороны. У нас много сил в этом районе, есть проблемы с управляемостью в определенных местах, но они решаются командирами, понимающими, что именно от них зависит судьба битвы за Соледар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соледар на Бахмутщине остается одной из самых горячих точек боевых действий на Донбассе. Кремлевские пропагандисты тиражируют фейки о якобы "захвате" города, но Киев опровергает эти заявления.

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