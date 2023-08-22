Швейцария начала расследование попытки незаконной передачи Украине танков Leopard 1: что известно

Власти Швейцарии начали проведение расследования в отношении корпорации RUAG. Компания планировала осуществить сделку по продаже танков Leopard 1 Украине через территорию Германии.

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Об этом рассказали на правительственном сайте Швейцарии. Эти танки должны были перейти в собственность германской компании Rheinmetall. Планировалось, что они будут отремонтированы и отправлены в Украину.

Правительство Швейцарии отменило соглашение о продаже, ссылаясь на то, что оно могло бы "подорвать нейтральный статус страны".

Еще в 2016 году компания RUAG закупила у Италии 96 танков Leopard 1, где они затем хранились.

По данным RUAG, они были приобретены в качестве коммерческого товара и в качестве техники для поставок запасных частей.

В начале 2023 года компания Rheinmetall обратилась к концерну RUAG с предложением о покупке боевых танков, которые на данный момент находятся на хранении в Италии.

Rheinmetall тогда откровенно заявляла, что эти танки будут доставлены в Украину после проведения технического обслуживания в Германии.

13 февраля 2023 года RUAG подписала с Rheinmetall договор купли-продажи, в котором было заявлено, что поставки оружия будут осуществляться лишь после получения соответствующего разрешения от компетентных органов.

Дискуссии о вопросе реэкспорта оружия вызвали обширные дебаты в Швейцарии, которой пришлось балансировать свою долгую традицию внешней нейтралитета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Швейцария сделала первый шаг к перепродаже Германии танков Leopard 2. Правительство страны поддержало вывод из эксплуатации 25 таких боевых машин с целью их дальнейшей продажи Берлину;

– в Швейцарии не исключают возможности использования активов Центробанка РФ на территории государства для послевоенного восстановления Украины. Речь идет о сумме порядка 8,3 млрд долларов.

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