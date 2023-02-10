Швейцария не разрешила Испании передать Украине две зенитные установки собственного производства

Берн отклонил запрос Мадрида на разрешение Испании реэкспортировать в Украину зенитные орудия швейцарского производства. В январе Испания просила разрешить передать Киеву две 35-мм зенитные установки.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Ранее Швейцария наложила вето на запросы реэкспорта Дании и Германии, которые хотели отправить Украине швейцарскую бронетехнику и боеприпасы.

Закон Швейцарии о нейтралитете не позволяет экспортировать оружие в страны, участвующие во внутреннем или международном вооруженном конфликте.

"Запрос Испании об отказе от обязательств по нереэкспорту был рассмотрен в свете тех же критериев, что и экспорт военных материалов из Швейцарии. Поэтому ответ на запросы был отрицательным", – заявило правительство страны в пятницу, 10 февраля.

В то же время, вопрос размещения оружия становится деликатной темой в нейтральной Швейцарии, а общество все больше выступает за отмену таких ограничений.

Политики также начали кампанию по внесению изменений в закон о нейтралитете, этот вопрос обсуждается в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швейцария переосмысливает политику нейтралитета и законы о реэкспорте оружия на фоне войны в Украине. Правительство страны рассматривает инициативы по предоставлению разрешения партнерам снабжать ВСУ оружием своего производства.

В политических кругах Швейцарии обсуждается возможная продажа танков Leopard странам, поставляемым их в Украину. Таких боевых танков в Швейцарии немало.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!