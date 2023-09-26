Швейцария передаст Германии 25 танков Leopard 2: как это касается Украины

В Швейцарии парламент согласился с тем, что 25 списанных танков Leopard 2 могут быть проданы обратно в Германию. При этом Берлин должен гарантировать, что танки не будут поставлены в Украину.

Об этом сообщает Tagesschau. Швейцарская армия может вывести из эксплуатации 25 списанных танков Leopard 2, которые затем можно будет продать обратно немецкому производителю.

По данным правительства Швейцарии, федеральный министр экономики Роберт Хабек и федеральный министр обороны Борис Писториус в письме министру обороны Виоле Амерд заверили, что танки не пойдут в Украину, если Швейцария проголосует за.

Германия хочет восполнить пробелы в собственных запасах, образовавшиеся из-за продажи Leopard 2 Украине.

В феврале Германия обратилась к Швейцарии с просьбой продать танки Leopard 2, которые в настоящее время вышли из строя, немецкому производителю Rheinmetall. В мае правительство Швейцарии согласилось списать 25 из 96 немодернизированных Leopard 2 в армии. После того как парламент проголосовал за, ему теперь предстоит определить сроки перепродажи.

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В связи с вторжением России в Украину в Швейцарии идет дискуссия о традиционном строгом нейтралитете. Страна присоединилась к санкциям ЕС против Москвы, но продолжает сохранять военный нейтралитет. Министр обороны Виола Амерд заявила, что обратная продажа была "правильной с точки зрения закона о нейтралитете и имеет смысл с точки зрения политики интеграции" для страны. Таким образом Швейцария вносит вклад в безопасность Европы. В их интересах, чтобы страны-партнеры могли укрепить свой оборонный потенциал.

Напомним, власти Швейцарии начали расследование в отношении корпорации RUAG. Компания планировала осуществить сделку по продаже танков Leopard 1 Украине через территорию Германии.

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