Швейцария планирует разблокировать реэкспорт оружия и боеприпасов в Украину третьими странами

В Швейцарии сделали шаг навстречу военной помощи Украине – прорывное решение для нейтрального государства. Речь идет о возможном разрешении реэкспорта третьими странами швейцарского оружия для украинской армии.

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За соответствующую депутатскую инициативу проголосовала Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (14 голосов "за" и 11 "против"), пишет Neue Zürcher Zeitung. Законопроект должен пройти еще несколько этапов. Дальше над ним будет работать сестринтская комиссия Совета кантонов, после чего он поступит на рассмотрение в обе палаты швейцарского парламента.

Голосование в Комиссии по политике безопасности состоялось 24 января. "Декларации о нереэкспорте должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы согласно международному праву, в частности в случае российско-украинской войны", – говорится в сообщении парламента.

Большинство членов комиссии считают, что принципы нейтралитета их страны в этом случае нарушены не будут, потому что непосредственно Швейцария поставлять вооружение Украине не будет. Решение будет зависеть исключительно от государств, владеющих оружием швейцарского производства.

Политики предложили внести изменения в статью 18 Закона о военных материалах (KMG), чтобы разблокировать реэкспорт.

Также авторы инициативы подчеркивают: война России против Украины нарушает запрет на применение силы в соответствии с международным правом и это подтвердили в ООН.

При этом комиссия считает, что запрет на реэкспорт нужно оставить для случаев, которые будут противоречить главным внешнеполитическим интересам Швейцарии.

Если инициатива будет принята окончательно, нововведения вступят в силу 1 мая 2023 года и будут действовать по меньшей мере до конца 2025-го.

Отметим: отменой запрета на реэкспорт швейцарского оружия могли бы воспользоваться Германия (боеприпасы к зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard), Дания (швейцарские БМП "Пиранья") и Испания (зенитные установки).

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что страна ищет способы конфисковать российские активы на сумму более 8 млрд долларов. Этот вопрос, вероятно, придется решать на всенародном референдуме.

– Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Швейцария накладывает вето на отправку определенных видов военной помощи для ВСУ.

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