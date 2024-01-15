Швейцария примет саммит на уровне лидеров государств по формуле мира Зеленского: что известно

Швейцария примет на своей территории Глобальный саммит мира. Подготовка к его проведению начнется уже завтра, 16 января.

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Об этом заявила президент страны Виола Амхерд на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео с результатами переговоров транслировалось на Facebook-странице главы украинского государства.

По словам президента, Швейцария особенно сконцентрирована на восстановлении нашей страны.

"Швейцария и в будущем будет выступать за надежный и длительный мир в Украине. Швейцария рада тому, что может внести вклад в это", – добавила Виола Амхерд.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швейцария готовятся к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров. По его словам, подготовка начнётся уже завтра.

Президент Украины подчеркнул, что саммит должен наполнить необходимой энергией все, чего уже удалось достичь, и определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а восстановление силы международного права – действительно полным.

В своей речи глава государства отметил, что приглашает Китай принять участие в саммите мира, поскольку КНР имеет значительное влияние на мировой порядок.

После пресс-конференции Владимир Зеленский прокомментировал решение о начале подготовки к проведению в Швейцарии Глобального саммита мира на уровне лидеров государств.

"Я благодарен госпоже президенту Виоле Амхерд за договоренность, что наши команды уже с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению в Швейцарии – на уровне лидеров – глобального Саммита мира", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, участники Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудили формулу мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости.

Ранее стало известно, что Швейцария предоставит Украине 1,5 млрд франков (около 1,75 млрд долларов). Средства будут выделены в рамках пакета помощи, рассчитанного на 2025-2028 годы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе 16 января. Глава государства выступит с речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

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