Швеция передаст Украине хайтек-истребители 'Шахедов': что известно о Tridon Mk2. Фото

Украина получит от Швеции современные системы противовоздушной обороны, способные эффективно уничтожать дроны типа "Шахед". Речь идет о новейших комплексах Tridon Mk2, которые усилят возможности украинской ПВО.

Часть финансирования на их закупку уже заложена в новый пакет военной помощи. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В частности, Силы обороны Украины получат мобильные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2 в рамках шведской помощи. На их закупку Швеция направит около 400 миллионов евро – это почти треть от общего пакета военной поддержки объемом 1,2 миллиарда евро, объявленного в феврале.

Tridon Mk2 – это современная система ПВО средней дальности, которую впервые представили в 2024 году. Она способна работать при любых погодных условиях, как днем, так и ночью, что делает ее эффективной для постоянного боевого дежурства.

Комплекс оснащен 40-мм автоматической пушкой Bofors 40 Mk4. Она может поражать воздушные цели на расстоянии до 12 километров и осуществлять до 300 выстрелов в минуту. При необходимости темп стрельбы уменьшается до 200 выстрелов в минуту, что позволяет экономить боеприпасы и адаптировать работу системы к конкретным задачам.

Особенностью Tridon Mk2 является использование боеприпасов с программируемым подрывом. Они детонируют непосредственно перед целью, создавая облако обломков, что значительно повышает эффективность уничтожения дронов и крылатых ракет.

Система отличается высокой мобильностью – ее можно устанавливать как на гусеничные бронированные вездеходы, так и на грузовики. Благодаря электроприводам Tridon Mk2 легко интегрируется с различными платформами, что расширяет возможности ее применения на фронте.

Отмечается, что этот комплекс сочетает высокую эффективность, универсальность и относительно низкую стоимость эксплуатации. Он способен одновременно противодействовать различным типам воздушных угроз, в частности ударным и разведывательным беспилотникам, самолетам, вертолетам и крылатым ракетам.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может расширить свои возможности для атак по Украине, построив базы дальнобойных беспилотников на территории Беларуси. Такой шаг способен существенно изменить ситуацию с безопасностью, сократив время реагирования украинской противовоздушной обороны. Власти Украины уже предупреждают о росте угроз как для страны, так и для соседних государств НАТО.

