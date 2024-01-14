Швеция планирует увеличить производство 155 мм боеприпасов для Украины: что известно

Швеция планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и их поставки Украине. Шведская администрация оборонного имущества (АОМ) уже заключила соглашение с производителем боеприпасов Nammo.

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Об этом говорится на сайте АОМ. Предложенные инвестиции частично финансируются правительством Швеции и частично ЕС в рамках программы ASAP. План будет реализован при условии, что ЕС выделит денежные средства в первом квартале 2024 года.

Руководитель бизнес-направления "Вооружение" АОМ Йонас Лоцне сообщил, что в настоящее время компания делает следующий важный шаг для ускорения инвестиций в производственные мощности отрасли.

"Это сократит сроки поставок, увеличит нашу способность поддерживать Украину и в то же время укрепит безопасность поставок артиллерийских боеприпасов в Швеции и Северном регионе в долгосрочной перспективе", – отметил он.

Напомним, ранее глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем предостерег, что страна-агрессор Россия в будущем останется серьезной угрозой безопасности всех европейских государств. Он призвал Европу готовиться к длительной конфронтации с Москвой. Министр заверил, что военная и политическая поддержка со стороны Швеции сохранится.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре стало известно, что Швеция и Дания договорились об отправке в Украину боевых машин пехоты CV90. Министры обороны обеих стран подписали совместную декларацию о передаче БМП.