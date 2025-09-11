Си 'благословил' Путина на новые подвиги? Что Пекин запретил Кремлю? Интервью с российской оппозиционеркой Курносовой

Визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Пекин выглядел как внешнеполитическая победа. Но очевидно, что главным действующим лицом на этом мероприятии был лидер Китая Си Цзиньпин, а сам Путин выглядел как приглашенный вассал. Ему ясно дали понять, что в биполярном мире Россия уже не может претендовать на роль "полюса".

Мог ли Си в кулуарах "благословить" Путина на новые подвиги, в том числе военные? В том, что Китай поддерживает путинский режим в его агрессии, совершенно очевидно – китайские товары двойного назначения продолжают поступать в Россию. Но Пекин никогда не позволит Москве применять оружие массового поражения.

В сложившейся ситуации многое зависит от позиции президента США Дональда Трампа. Если бы он резко обрушил мировые цены на нефть, это стало бы сильнейшим ударом по российскому бюджету, путинскому режиму и его способности к агрессии. Если же этого не произойдет, намного более активную роль должна будет сыграть Европа, которая, помогая Украине победить, обеспечивает и собственную безопасность.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Мы наблюдаем, как Путин одну за другой получает геополитические победы. Сначала красная дорожка на Аляске, а теперь военный парад в Пекине. Считаете ли вы, что для него это действительно очень важно и – главное – что это каким-то образом повлияет на его дальнейшую агрессивную политику и в отношении Украины, и в отношении реализации других агрессивных планов?

– Все-таки я назвала бы это геополитическими подарками. Это прорыв той дипломатической блокады, которая была в отношении него. И, безусловно, встреча в Анкоридже для Путина – очень большое дело. Это действительно было подарком для него, что соответствующим образом и освещала вся кремлевская пропагандистская машина. Тем не менее реально встреча Путина с Трампом не закончилась ничем. И понятное дело, что Трампу она нанесла большой ущерб. С точки зрения имиджа, безусловно, она дала Путину какие-то результаты, но не более того.

Что касается Пекина, то, на мой взгляд, здесь все с точностью до наоборот. Ранее Путин пытался, непонятно на каком основании, выдавать себя за главного победителя во Второй мировой войне, при том, что во Второй мировой войне сражалась совершенно другая страна – Советский Союз, а не Российская Федерация. Тем не менее парады проходили в Москве 9 мая, в то время как вся Европа празднует 8 мая.

И тут мы видим, что появляется лидер Си, который тоже, кстати, возглавляет совершенно другую страну, ведь если говорить о Второй мировой войне, то в Китае было совершенно иное правительство, и наследники того правительства сейчас находятся на Тайване, а никак не в материковом Китае. Тем не менее именно Си пытается представить себя чуть ли не главным победителем в войне. И тут Путин приходит к нему как покорный вассал – лебезит, бегает вокруг него и так далее.

Любая картинка с этого парада и того, что происходило перед парадом, показывает, что главным там был Си, а вовсе не Путин. Да, конечно, Путин стоял где-то рядом и ходил где-то рядом. Но тем не менее его роль была явно второго плана, а не первого.

Так что всем становится понятно, что не он эту самую главную роль играет, и, судя по тому, в каком состоянии сегодня находится Россия, она точно не возглавляет второй полюс мира, как было во времена биполярного мира, когда были Соединенные Штаты и Советский Союз. Теперь, даже если биполярный мир опять установится, вторым полюсом будет Китай, но вовсе не Россия.

– Тем не менее допускаете ли вы, что во время кулуарных разговоров с Си Путин мог получить некое "благословение" от Пекина на какие-то агрессивные действия или шаги, на которые он до сих пор не решался?

– Дело в том, что если бы Китай перестал поставлять товары двойного назначения в Россию, то Путину было бы гораздо сложнее воевать, а может быть, даже и невозможно при том объеме смертоносного железа, которое есть сегодня, будь то дроны или ракеты. Тем не менее Китай это делал и раньше.

Что касается возможности применения какого-то более страшного оружия массового поражения, то вряд ли Китай хоть когда-то даст свое согласие, потому что это тоже совершенно не в его интересах. Кстати, Путин не получил даже свой поток "Сила Сибири – 2". Поэтому я думаю, что кроме имиджевых вещей Путин в Китае ничего не приобрел.

Единственное, что хорошее могло бы для всех произойти, – это если бы Дональду Трампу удалось убедить Китай перестать поставлять в Россию товары двойного назначения. Как мы видим, пока этого не произошло, но все же надежда остается.

– Президент США Дональд Трамп, о котором вы уже упомянули, сегодня продолжает оставаться "темной лошадкой", ведь совершенно непонятно, как он будет действовать далее. Пока он постоянно отодвигает сроки реализации своих ультиматумов – 2-3 недели, а потом еще 2-3… Могли бы вы спрогнозировать, как будут развиваться события, если – первое – Трамп "взорвется", пойдет против путинской России и начнет вводить те санкции, о которых так долго говорят, или – второе – если он просто "умоет руки" и начнет заниматься внутриамериканскими проблемами?

– Мне кажется, что Трамп для самого себя является "темной лошадкой", а не только для нас, поэтому его так сложно предсказывать. Да, он может сделать всякие неприятные для России вещи. Кстати говоря, периодически это происходит, когда он снижает цены на нефть. Он мог бы, например, снизить цены на нефть уже как следует, чтобы доходы российского бюджета резко сократились и у Путина возникли сложности именно финансового характера. Это было бы, наверное, самым сильным ударом.

Если же Трамп "умоет руки", значит, Европе придется еще быстрее шевелиться. Ведь все прекрасно понимают, что если Путина не остановить сейчас, то он пойдет дальше в Европу, и, соответственно, у Европы прямой интерес в том, чтобы максимально укрепить Украину для того, чтобы она наконец-то смогла остановить диктатора, а еще лучше – одержала победу.

– В прошлые выходные в Варшаве прошел "Съезд народных депутатов" Ильи Пономарева. На повестке дня стоял вопрос: "Политическая дискуссия с депутатами Сейма Польши и Верховной Рады Украины о ситуации в Польше после выборов и принципах взаимодействия Съезда с Украиной и Польшей в новой внешнеполитической ситуации". Как вы оцениваете подобную инициативу?

– Поднимался вопрос, не нужно ли помирить Украину и Польшу в вопросе Волынской трагедии. Я бы сказала, что в любом случае не России и не россиянам об этом говорить, потому что и Украина, и Польша имеют достаточно тяжелую память по отношению к империи, которая их угнетала довольно длительное время.

Это точно вопрос внутренних взаимоотношений между Польшей и Украиной. И россиянам в этом вопросе делать совершенно нечего. К сожалению, у всех тех, кто пытается об этом говорить с российской стороны, отрыжка имперского сознания.

– Президент Польши Кароль Навроцкий занял достаточно неоднозначную позицию в отношении Украины. Как вы считаете, с чем это связано? Вы видите здесь какие-то "руки Кремля"?

– Если посмотреть на историю самого господина Навроцкого, то у него достаточно большой антикоммунистический бэкграунд. Он много работал с партией "Право и справедливость". Поэтому я думаю, что это связано в первую очередь со внутриполитической обстановкой в самой Польше. Напомню, прошлый президент Польши Дуда также был из "Право и справедливость". Поэтому такая конструкция, когда правительство из одной партии, а президент из другой, скорее уравновешивает ситуацию и позволяет сохранять некий политический баланс.

Что касается того, что Навроцкий скорее консервативный политик, то это так. Мы прекрасно знаем, что Польша всегда была достаточно консервативной страной, в частности, католическая церковь здесь играет большую роль. Поэтому я не вижу какой-то большой опасности, исходящей от этого. Президент Навроцкий имеет очень жесткую позицию по отношению к России, и, мне кажется, в сегодняшней ситуации это самое главное.