Си Цзиньпин после встречи с Путиным заявил, что Китай выступает за возобновление переговоров Украины и РФ

Прикрываясь "целями и принципами устава ООН", Китай выступает за возобновление переговоров между Украиной и Россией. При этом Пекин не скрывает своего стремления сохранить и развивать китайско-российские отношения.

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Об этом глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил на брифинге в Москве после встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Китай придерживается "объективной позиции" и "выступает за мир" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Китай выступает за мир и диалог в вопросе урегулирования конфликта в Украине. При урегулировании "украинского вопроса" Пекин руководствуется целями и принципами устава ООН, придерживается объективной позиции и выступает за возобновление переговоров", – заявил Си Цзиньпин.

После этого он заявил, что надеется на продолжение благоприятных контактов с Владимиром Путиным во благо развития китайско-российских отношений.

"Китайско-российские связи вышли за пределы двусторонних отношений, имеют большое значение для миропорядка. Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН и в дальнейшем будут отстаивать основополагающие нормы международных отношений", – заявил глава Китая.

Президент РФ Владимир Путин фактически поддержал предложение китайского лидера и поприветствовал готовность Китая участвовать в урегулировании развязанной Россией войны.

"Мирный план Китая отвечает российскому видению и может быть взят за основу мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", – заявил Путин.

Он добавил, что Москва "приветствует готовность Китая играть положительную роль в деле политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса" и призывает "уважать интересы безопасности всех стран при его разрешении".

Он также упомянул заявление представителя Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

"Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах. Но если все это будет происходить, то Россия будет вынуждена реагировать соответствующим образом", – в очередной раз пригрозил непонятно чем Путин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 марта глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Кремль и провел встречу с президентом РФ Путиным. Она состояла из трех частей – публичной, переговоров тет-а-тет и обеда в неформальной обстановке. Неформальные переговоры политиков продолжались 4,5 часа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит главы Китая в Москву обеспечивает "дипломатическое прикрытие" российских преступлений в Украине. По словам Блинкена, цель "мирного плана" Китая – заморозить боевые действия в Украине. Однако РФ должна полностью вывести свои войска из соседней страны.

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