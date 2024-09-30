Сибига и Сийярто провели переговоры в Венгрии: Будапешт призвал к 'немедленному' миру в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 30 сентября, провели переговоры в Будапеште. По итогам встречи Венгрия призвала к немедленному миру в Украине.

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О переговорах сообщила пресс-служба МИД Украины. Они состоялись в формате тет-а-тет и продолжались около часа, что оказалось вдвое дольше запланированного.

После их завершения начались переговоры в расширенном формате с участием делегаций.

Сийярто, комментируя встречу, написал в официальном Facebook, что через четыре с половиной года Будапешт снова может поздравить министра иностранных дел Украины.

"Венгрия входит в мировое большинство, когда призывает немедленного мира в Украине. Во время Генеральной ассамблеи ООН мы смогли это подтвердить неоднократно. В то же время, конечно, мы стремимся к добрососедским отношениям с Украиной, но венгерское выражение правдиво, что справедливость имеет две стороны. Посмотрим, как далеко мы сегодня зайдем..." – заявил он.

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