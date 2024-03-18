'Сила как последний аргумент тупых': Данилов объяснил, что стоит за ядерными угрозами Путина

Как только российский диктатор Владимир Путин видит, что у него начинает ухудшаться ситуация на фронте, он прибегает к "пропаганде страха" – заявлениям о готовности Москвы к применению ядерного оружия. Причем Кремль для этого использует самые разные площадки и спикеров.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook. Он назвал этот прием Путина "последним аргументом тупых" и фирменным стилем его общения.

"Есть характерная примета: как только для Путина начинает ухудшаться ситуация на фронте, в мире, на России, тем громче и интенсивнее начинают раздаваться разговоры о готовности к применению ядерного оружия. Сила как последний аргумент тупых – фирменный стиль путинского общения", – написал Данилов.

По словам секретаря СНБО, для этого Путин использует самые разные площадки и разных спикеров – как иностранных, так и собственных, как открытых союзников, так и латентных сателлитов в медиа, политике и бизнесе. Кремлевский диктатор упорно требует мирных переговоров на условиях России.

"В максимальную фазу активности выходят дезинформационные кампании о "неизбежности поражения Украины", о "слабости и некомпетентности украинской власти", о "неотвратимости территориальных потерь" и, как итог, – "необходимость проведения мирных переговоров на российских условиях", – отметил Данилов."

Он отметил, что Кремль до сих пор считает "пропаганду страха" эффективным инструментом влияния реализации агрессивных внешнеполитических стратегий. По словам Данилова, этот прием, до сих пор влиял на систему принятия Западом решений по поддержке Украины.

"Но эти "дозы" страха ослабевают в зависимости от того, как мир понимает, с кем он действительно имеет дело. Ибо родившемуся на русских задворках не дано говорить на языке аргументов и логики, оно понимает исключительно метод зуботичи. Что невозможно допустить создание прецедента ядерного шантажа, прикрываясь которым открывается дверь в совершенно неограниченные территориальные захваты", – отметил секретарь СНБО.

По словам Алексея Данилова, начался процесс коллективных действий в ответ на ядерные угрозы агрессора.

"На ядерные угрозы России должны быть коллективные действия по подготовке к наказанию и локализации потенциального агрессора. И потому есть осторожный оптимизм, что этот процесс с опозданием, но начался", – сказал Данилов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно кремлевский диктатор Путин заявил о готовности России к ядерной войне. В интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву он заявил, что РФ готова применить ЕС в случае угрозы "существования российского государства" и "нанесения ущерба суверенитету и независимости".

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ядерные угрозы со стороны России. Он подверг критике российского диктатора и напомнил: Франция также является ядерным государством и имеет доктрину.

В США заявили, что не видят оснований для изменения своей позиции в ответ на новые ядерные угрозы Путину.

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