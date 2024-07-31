Силы обороны нанесли удар по складу техники и оружия оккупантов возле Курска – Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 31 июля атаковали склад хранения вооружения и военной техники возле российского города Курск. Операцию провели ВМС ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что наши воины "продолжают эффективно поражать важные военные объекты российских оккупантов".

На территории РФ "наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания", заявила пресс-служба.

Подробная информация о результатах уточняется. "Украинские воины и дальше будут принимать все возможные законные меры для пресечения вооруженной агрессии РФ против нашего народа", – заверил ГШ ВСУ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В РФ признали взрывы возле Курска в ночь на 31 июля. Кстати, тревогу в городе включили только через 40 минут после первых сообщений о "бавовне".

– И.о. губернатора области Алексей Смирнов позже заявил, что "в Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ". Пропагандисты писали, что якобы сбили в регионе один БПЛА и одну управляемую ракету "Нептун".

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