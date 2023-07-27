Силы обороны наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях, нанесен удар по пункту управления врага – Генштаб

По состоянию на 27 июля Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Видео дня

Об этом сообщили в ежедневной сводке Генштаба в Facebook. Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, один состав горюче-смазочных материалов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", – подчеркнули в ВСУ.

Однако противник пытается оказывать сопротивление всеми силами. Мало того, что опасность ракетных атак сохраняется на территории всей нашей страны, так прямым обстрелам подвергаются фронтовики и мирные жители:

на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Двухлетняя, Западное и Кисловка Харьковской области;

на Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды Луганской области. Нанес авиационный удар бел Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Торское, Верхнекаменное Донецкой области;

на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе южнее Клещиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Торецк, Железное Донецкой области;

на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области;

на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Кураховка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Львов, Токаровка, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы Минобороны Анна Маляр подчеркнула, что постепенно продвигаются вперед на Бахмутском направлении, в частности к югу от Бахмута. В районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки продолжаются бои, которые носят довольно жесткий характер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!