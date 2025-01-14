Силы обороны не дают врагу продвинуться в глубину Украины: на фронте произошло 158 боевых столкновений – Генштаб

Проходит тысяча пятьдесят шестые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину украинской территории, нанося ему огневое поражение.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 14 января по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 32 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 40 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки и Табаевки, где украинские защитники остановили пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отразили 14 штурмов оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечиного и Александро-Шультиного. Силы обороны отразили 14 атак захватчиков.

В Торецком направлении враг восемь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверье, Успеновка, Новоандреевка, Надеевка, Петропавловка и Шевченко. Наши защитники остановили 70 штурмовых действий противника. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 300 окупантов, из них 166 - безвозвратно. Также уничтожены танк, 13 единиц автомобильной техники, 12 мотоциклов, два БпЛА "Ланцет", артиллерийская система, средство РЭБ, антенна управления БпЛА и средство спутниковой связи. К тому же повреждены два танка и два автомобиля россиян.

В Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Большая Новоселка и Нескучное. Бои продолжаются.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, три неудачных штурма позиции украинских воинов совершил агрессор в течение дня.

На Курском направлении с начала суток произошло 18 боеприкосновений, два из которых продолжаются до сих пор.

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