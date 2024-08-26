Силы обороны получили 50 бусов от MK Foundation и БФ 'Батальон волонтер'

Широко используемые на фронте грузовые бусы Volkswagen Transporter сегодня пополнили автопарки 32-х различных воинских частей. Передача состоялась совместно с БФ Батальон Волонтер. Автомобили полностью отремонтированы и готовы сразу отправляться в зону выполнения боевых действий. Представители MK Foundation символически выставили автомобили в форме трезубца, что является символом несокрушимости и независимости украинского народа.

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Соответствующее видео опрлюдинили 24 августа на странице MK Foundation в Facebook.

MK Foundation работает с первых дней полномасштабного вторжения, его создал предприниматель Максим Криппа. Фонд не собирает донатов, это инициатива частного капитала. Его партнерами являются киберспортивная организация NAVI, разработчики игры STALKER и киберспортивная студия Maincast.

Благотворительный фонд Батальон Волонтер – общественная некоммерческая организация, созданная в 2015 году для оказания помощи украинской армии нелетальными средствами для защиты страны от российской агрессии. Среди ее основателей – Юлия Толмачева, Роман Бочкала и Сергей Плотницкий.

MK Foundation передал в армию более 1600 автомобилей, получивших около 200 различных воинских частей и подразделений. Среди оказанной помощи фонду также зарядные станции, генераторы, беспилотники, автомобили "скорой" помощи, пожарные авто, моторные лодки, спецтехника и другое. Общая сумма помощи составила 806,6 миллиона гривен.

БФ "Батальон Волонтер" и аудитория Telegram-канала Bochkala_war с начала полномасштабной войны собрали помощь Силам обороны Украины более чем на 60 млн грн, 95 авто; более 200 "языков" разных модификаций; 500 FPV-дронов; 40 РЭБ; а также зарядные станции, бронежилеты, шлемы, спальники, шины и ремонт техники. Фонд имеет постоянные связи с разными военными подразделениями. Среди получателей помощи – представители Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и т.д. Также оказывается поддержка Нацуниверситета обороны.

"Благотворительная организация MK Foundation передает 50 авто для разных воинских частей. На сегодняшний день фонд передал в армию около 1600 автомобилей. Уже почти 200 воинских частей получили от нас машины и защищают на них Украину. Мы делаем качественный ремонт, который необходим для того, чтобы машины действительно работали там, где они нужны именно здесь и сейчас", – отметил Александр Осока, директор MK Foundation.

Коммуникационница MK Foundation Алина Шульга подчеркнула, что произошло важное событие, приуроченное ко Дню Независимости.

"Сегодня автомобили получают бойцы более 30 воинских частей. Они сразу поедут в зону выполнения боевых действий. Когда мы объединяемся, наша помощь становится еще существеннее. Такие события подтверждают, что украинское общество едино. И очень благодарим наших бойцов, которые защищают Украину на фронте. Хотим сказать им, что у них есть надежный тыл, который всегда поможет тем, что наиболее необходимо. И транспорт – это не случайный выбор. я уверена, что они принесут много пользы нашим защитникам", – подчеркнула она.

Как добавил соучредитель БФ "Батальон Волонтер", военный журналист, координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала, одна из важных потребностей наших бойцов на фронте – это, конечно, мобильный транспорт.

"Во первых, хочу поблагодарить наших защитников и защитниц, всех тех, кто сегодня защищает Украину. И всех волонтеров, кто присоединяется к обороне нашего государства. Эта война уже давно стала народной. Мы не можем выиграть эту войну, если мы просто разделим общество на тех, кто воюет и кто в тылу. Все воюют, все защищают государство, все приобщаются так, как умеют, и тем, чем могут. Одна из важных потребностей – это, конечно, мобильный транспорт. Наш благотворительный фонд "Батальон Волонтер" существует почти 20 лет, и за это время мобильный транспорт всегда был в топе заявок. Поэтому я очень благодарю всех тех, кто представляет этот фонд. Как произошла наша коллаборация и почему мы стали друг другу полезны? Ибо они (MK Foundation) уже давно и профессионально занимаются именно транспортными средствами для сил обороны Украины. А наш фонд имеет постоянные связи с теми или иными военными подразделениями. Здесь и представители Вооруженных сил Украины, и Министерство внутренних дел, и Национальной гвардии и тому подобное", – сказал он.

Бочкала добавил, что принципиальным условием нашего сотрудничества было то, что все машины напрямую будут передаваться военным. За это он поблагодарил главу Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Я также хочу отдельно поблагодарить Руслана Андреевича Кравченко из Киевской ОВА за оказанную помощь, за ту локацию, которая была оказана, за моменты безопасности, за решение логистических и всех других организационных вопросов, которые возникали. Они были очень быстро и эффективно отработаны. спасибо всем волонтерам, всем причастным, всем водителям, среди которых были абсолютно обычные гражданские лица. Спасибо еще каждому и уверен в нашей победе! Слава Украине!" – резюмировал журналист.

Сам Кравченко отметил, что Киевская областная военная администрация сотрудничает с благотворителями для помощи защитникам. Это и дроны, и техника, и авто.

"Наша основная задача – не прекращать помогать тем, кто защищает страну на передовой. И для этого мы используем все возможности, активно сотрудничаем с благотворительными фондами, волонтерами. Кроме того, выделяем значительные средства и из областного бюджета. К примеру, в последнее время выделили 32 млн грн для 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев на приобретение комплексов РЭБ, средств связи и дронов разного типа, 7 млн грн для 43 отдельной артиллерийской бригады на комплексы РЭБ; 5,5 млн грн для бригады Нацгвардии "Буревой" на приобретение комплексов РЭБ, 4 млн грн – бригаде Нацгвардии "Рубеж" на приобретение комплектов радиостанций. Всего за последние 1,5 года из областного бюджета выделили на нужды ВСУ более 600 млн. грн. Отдельно активно в помощь присоединяются районы и общины Киевщины. Снабжают наших защитников транспортом, топливом, такмедом и другими необходимыми вещами, на которые получают соответствующие запросы", – сказал он.

Кроме того, волонтер, председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук указал, что автомобили будут переданы нашим военнослужащим, которые служат в разных подразделениях по всей Украине, в том числе на передовых позициях.

"У нас много территориальных подразделений по всей Украине. Поверьте, есть кому помогать каждый день. Но эта помощь, которую фонд помог организовать, и поддержка, которую уже системно они осуществляют длительный период времени, действительно важна. Логистика и колеса – ключевые в настоящее время , так же, как и дроны. Вы можете убедиться в том, насколько в хорошем состоянии эти автомобили и насколько они будут умело выполнять военные боевые задания. И важно еще заметить, почему символично, что мы как раз собрались именно в этот день. Потому что Украина независима, она была независимой и она будет независимой еще много-много лет. Поэтому по случаю Дня Независимости и проходит такое замечательное мероприятие. Слава нашим Вооруженным Силам!" – прибавил он.

Напомним, что команда БФ "Батальон Волонтер" передали 7 многофункциональных устройств (БФП) для нужд центра спецназначения "Омега" Национальной гвардии Украины.