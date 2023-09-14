Силы обороны поразили два российских патрульных корабля проекта 'Василий Быков'

Утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта "Василий Быков". Оба судна получили значительные повреждения и не могут выполнять свои задачи в море.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ. Атака на флот захватчиков произошла в юго-западной части Черного моря, где противник ведет боевое дежурство.

Патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков" — серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга c управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Первые российские корабли с применением модульной концепции вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем ракет "Калибр".

После инцидента россияне заявили, что собираются восстановить плавсредства. Однако соответствующие расчеты указывают, что стоимость ремонта превысит строительство нового корабля.

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