Силы обороны поразили российский катер на Днепре: появились подробности

Украинские воины после длительного перерыва снова нанесли потери врагу на воде. На реке Днепр Силами обороны Таврического направления 9 января был поражен артиллерией российский катер.

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Попали во вражеское судно украинские воины в районе острова Белогрудый. Об этом журналистам рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

"Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение произведено артиллерийскими средствами", - сказал он.

Административно остров входит в Голопристанскую территориальную громаду.

Утром 10 января в сводке Генштаба ВСУ отметили, что накануне украинские воины попали по вражескому судну. Однако там не уточнили, было ли оно подбито или затоплено, и не привели подробностей происшествия.

Напомним, ранее в Генштабе также сообщили, что оккупанты "мобилизуют" на войну против Украины даже людей с инвалидностью. Кроме того, ранеными оккупантами переполнены больницы на оккупированной части Херсонщины.

Также там рассказали, что войска РФ сосредоточили усилия на захвате Донетчины, но несут потери.