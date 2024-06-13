Силы обороны поразили вражескую РЛС 'Зоопарк' стоимостью $25 млн. Видео

Спецназовцы Департамента кибербезопасности совместно с собратьями из Сил обороны поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими FPV-дронами. Стоимость такой РЛС составляет 25 миллионов долларов.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Ведомство также обнародовало соответствующее видео.

Для того чтобы ввести в заблуждение украинских военных, оккупанты хорошо закамуфлировали радиолокационную станцию, а рядом разместили несколько макетов. Но это не спасло их "Зоопарк".

Как отметили в СБУ, этот комплекс достаточно редкостный во вражеской армии.

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы) "Зоопарк" российские оккупанты используют для выявления наших РСЗО, комплексов ПВО и других огневых средств, а также для обнаружения беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в ночь на 12 июня нанесли групповой ракетный удар по ПВО оккупантов в оккупированном украинском Крыму. Атаки подверглись зенитному ракетному дивизиону С-300, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

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