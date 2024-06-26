Силы обороны сдерживают натиск оккупантов, количество столкновений возросло до 71 – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление врага на фронте. С начала суток по состоянию на 16:00 количество боевых столкновений возросло до 71. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении, также резко больше их стало на Торецком.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, на Харьковском направлении захватчики за день шесть раз безуспешно атаковали в районах Волчанска и Липцев. У последнего продолжаются два боя.

На Купянском направлении оккупанты атакуют при поддержке авиации. Удару неуправляемыми авиаракетами подверглась Петропавловка, еще двумя бомбами оккупанты ударили по Надии. Всего же за враг сейчас сбросил здесь почти полтора десятка КАБов. Отражены пять вражеских атак вблизи Стельмаховки, Синьковки и Берестового.

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз безуспешно атаковал украинские позиции. В районах Макеевки и Невского продолжаются еще три боестолкновения. Ситуация контролируется, говорится в сводке.

На Северском направлении противник продолжает проявлять активность. Продолжаются бои вблизи Белогоровки и Спорного.

На Краматорском направлении противник атакует в районе Часова Яра – Силы обороны отражают штурмы в двух локациях. С начала суток войска России пытались четыре раза потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Силы обороны уже дали достойный отпор оккупантам вблизи Клещиевки. Вражеские потери уточняются, говорится в сводке.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов резко увеличилось до шести. Пивничное и Торецк подвергаются ударам вражеской авиации. По состоянию на 16:00 ВСУ отбивают пять штурмовых действий противника, еще одна атака возле Дачного остановлена, информировали в Генштабе.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты совершили уже 20 атак на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. Силы обороны сдерживают давление и отразили девять вражеских штурмов, 11 боестолкновений еще продолжаются, рассказали в сводке.

На Кураховском направлении идут бои вблизи Красногоровки и Парасковеевки. Общее количество атак на направлении возросло до шести. В районы Карловки и Селидово оккупанты сбросили по КАБу.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, заявили в Генштабе.