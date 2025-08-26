Силы обороны создают боеспособные резервы: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский принял участие в совещании Президента Украины, где обсуждали ситуацию на фронте и на приграничных участках с Россией и Беларусью. Во время встречи Сырский доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении решений Ставки по формированию боеспособных резервов для Сил обороны.

По его словам, главным приоритетом остается усиление устойчивости обороны государства и работа с партнерами над гарантиями безопасности для Украины. Об этом Сырский написал на своей странице в Facebook.

"Принял участие в совещании, которое провел Президент Украины. Усиление устойчивости обороны – наш общий первоочередной приоритет. В центре обсуждения были ситуация на фронте и на границе с Россией и Беларусью, формирование резервов, работа с партнерами над гарантиями безопасности для нашего государства. Доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов для Сил обороны", – говорится в сообщении.

Сырский отметил, что российский агрессор не отказывается от своих захватнических планов, однако украинская армия продолжает эффективно противостоять врагу, опираясь на поддержку всего народа.

Особое внимание сейчас сосредоточено на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях. Во время совещания обсуждали потребности подразделений в дополнительном обеспечении на этих и других важных участках фронта.

Сырский также отметил положительные тенденции в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, где ключевую роль играют воины 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады и подразделения Сил специальных операций.

"Их боевая работа – пример мужества и профессионализма. Работаем дальше бок о бок, чтобы обеспечить войско всем необходимым для отстаивания независимости Украины. Слава Украине!" - резюмировал Головко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

