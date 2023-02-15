Силы обороны Украины ликвидировали 690 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники – Генштаб

За прошедшие сутки оккупационная армия государства-террориста России уменьшилась еще на 690 военных. Так, общие потери врага в живой силе от начала полномасштабной войны достигли уже 139 770 человек.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ на утро 15 февраля. Отмечается, что Силы обороны Украины также превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники.

В частности, за сутки уничтожены 4 танка (в целом с начала войны уже 3290), 7 боевых бронированных машин (6507), 4 артиллерийские системы (2303) и 2 средства ПВО (236). Также сгорели на украинской земле 6 единиц автомобильной техники (5161) и 1 – специальной (в общей сложности 219 единиц).

Общие боевые потери другой техники противника за период с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

– РСЗО – 466 единиц;

– самолетов – 298 единиц;

– вертолетов – 286 единиц;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 единиц;

– крылатые ракеты – 857 единиц;

– корабли /катера – 18 единиц.

Напомним: также недавно Вооруженные силы Украины сожгли недалеко от города Угледар Донецкой области тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", из которой враг обстреливал украинские позиции и стирал с лица земли населенный пункт.

Он отметил, что российскую огнеметную систему уничтожили военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. А видео работы по врагу удалось снять с дрона, приобретенного на донаты украинцев.

Кроме того, после встречи с украинским ПЗРК превратился в груду металлолома и российский бомбардировщик Су-24, на борту которого пиарился "повар Путина" Евгений Пригожин и вызывал "на дуэль" президента Украины Владимира Зеленского. Хотя самолет сумел сесть после повреждений от украинской ракеты, взлетит он теперь не скоро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ "отминусовали" новейший комплекс РЭБ российских оккупантов "Палантин". 128 горно-штурмовая бригада развеяла очередную российскую пропаганду об "аналоговнете", нанеся точный удар, и уничтожив установку;

– наземные военные силы на Кольском полуострове в Мурманской области РФ за год сократились в пять раз. В войне против Украины погибли около 1500 военнослужащих, служивших у границ России с Норвегией и Финляндией.

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