Силы обороны Украины стабильно 'обнуляют' личный состав врага и успешно уничтожают технику: анализ потерь армии России за месяц

В январе 2026 года российские оккупационные войска снизили темпы захвата территорий Украины, но при этом интенсивность боевых действий разительно не изменилась. Это привело к сохранению среднестатистических показателей потерь РОВ по ряду категорий, но сокращению результативности активности. Однако первый месяц нового года показал несколько очень интересных цифр.

Подробнее об этом читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего отмечу, что на рубеже декабря 2025-го и января 2026-го резко ухудшились погодные условия практически по всей линии боестолкновения. На фоне выхода РОВ к крупным городам и населенным пунктам и увязывания передовых подразделений в изнурительных городских боях проводить наступательные действия в полевых условиях, при низких температурах и обильном снегопаде – довольно непростая задача для армии, ориентированной на пехоту.

Эти и многие другие факторы повлияли как на потери армии страны-агрессора в январе-2026, так и на темпы ее продвижения и захвата территорий Украины.

Потери личного состава

В январе 2026 года потери российских оккупационных войск не стали рекордными в сравнении с показателями 2025-го и даже уступали декабрю прошлого года. Однако весьма занимательно выглядят в пропорции с захваченными за месяц территориями. Но обо всем по порядку.

Итак, потери РОВ в январе составили 31 710 человек. При этом потери погибшими составили менее 20 тысяч, что также хуже абсолютного рекорда, установленного в декабре 2025-го, – более 22 тысяч человек.

В январе 2026 года российские оккупанты захватили 231 км² территории Украины, что почти в два раза меньше показателя ноября и декабря 2025 г., но немногим меньше сентября и октября.

Пропорция же потерь оккупационных войск к захватываемым территориям составила 137 тел на 1 км², что является довольно неплохим показателем потерь противника для его последовательного истощения.

Повторюсь, такие пропорции могут быть вызваны как сложными городскими условиями боев, в которых увязли РОВ по основным направлениям, так и непростыми погодными условиями. Тем не менее этот ситуативный момент может сыграть очень важную, положительную роль в вопросах формирования дальнейшей стратегии Сил обороны Украины по истощению РОВ на период весенне-летних боевых действий.

Потери танков

В январе российские оккупанты потеряли 137 танков. Это самый высокий показатель с мая 2025 года. Такой рост обусловлен тем, что в условиях сложных погодных условий и необходимости показывать некие результаты наступательных действий командование РОВ было вынуждено чаще задействовать эту механизированную компоненту.

Это было предсказуемо, и я неоднократно в своих обзорах отмечал, что именно в зимний период российские оккупанты начнут чаще, чем в последние полгода активных боевых действий 2025 года, применять компоненту ОБТ.

Правда, долго такой показатель активности ОБТ не продержится и применение этой компоненты иссякнет после февраля-марта – она уступит место легким транспортным средствам (ЛТС) и пехоте.

Напомню, что за 2025 год российские оккупационные войска потеряли 1 814 танков, причем начиная с февраля потери стали резко снижаться из-за крайне жесткой экономии ОБТ на поле боя и весьма редкого их применения начиная с мая.

Потери ББМ

Потери боевых бронированных машин у РОВ в январе составили 131. И как бы странно ни звучало, но это меньше, чем потери ОБТ. Хотя штатно в подразделениях ББМ в соотношении к танкам должно быть минимум 3 к 1. Иными словами, на условную роту танков – батальон ББМ.

Сейчас же мы наблюдаем за явлением, когда российские войска используют ББМ в зоне боевых действий либо в том же количестве, что и основные боевые танки, либо в меньшем. И этому имеется очень неприятное пояснение для адептов культа так называемой "СВО".

Потери ББМ у российских войск за время полномасштабного вторжения в Украину были настолько велики, что производство с нуля или восстановление из центров хранения советского наследия, а также ремонт после повреждений в зоне БД в течение месяца не компенсируют потерь и среднестатистической потребности в этом виде техники.

Тот самый случай, когда российских ББМ на поле боя меньше, чем танков, – при том, что даже производство с нуля у ББМ выше, чем у ОБТ. Парадокс? Нет, реалии деградирующего российского ВПК.

Потери ствольной артиллерии

Январь 2026 года стал весьма неплохим по показателям потерь ствольной артиллерии РОВ – 1 099 единиц.

Да, это не рекорд, но в нынешних условиях является ярким показателем того, что при ухудшении погоды и снижении работы дронов в ближней зоне подтягивается именно артиллерия – для поддержки наступательных действий.

Напомню, что потери ствольной артиллерии за 2025 год составили 14 017 единиц.

Потери РСЗО

Потери реактивных систем залпового огня у РОВ в январе составили 45 единиц.

Это самый высокий показатель потерь РСЗО у российских оккупантов с ноября 2023 года, что также обусловлено попыткой командования врага ускорить наступательные процессы по ряду направлений – на фоне того, как на дипломатической арене им необходимо демонстрировать результаты. А их, каких-либо впечатляющих, нет.

Потери ПВО

В течение января РОВ потеряли 24 системы противовоздушной обороны.

Силы обороны Украины продолжают системную работу по уничтожению российских средств ПВО, и январь 2026 года стал наиболее активным и результативным месяцем в этой категории с мая 2025 года.

Потери автотранспорта

В январе РОВ установили абсолютный "серебряный" рекорд по потере автомобильного транспорта – 4 021 единица! Больше было только в апреле 2025-го – 4 104 единицы.

Это является следствием продолжающихся попыток командования РОВ ускорить процесс наступления по ряду направлений для красивой статистики и отчетов под переговорный процесс. Но все это происходит на фоне сложных погодных условий и невозможности проведения наступательных действий исключительно пешим порядком. При этом в список потерь автомобильного транспорта вносятся все ЛТС, применяемые РОВ, даже не относящиеся к классу "автомобиль".

Напомню, что в 2025 году РОВ потеряли более 42 225 единиц автомобильного транспорта!

Потери спецтехники

В январе российские войска потеряли 20 единиц спецтехники, что уже давно стало неизменным среднестатистическим показателем потерь в этой категории.

Выводы

Первый месяц 2026 года выдался для российских оккупационных войск сложным на погодные условия, при которых пробиваться через оборону СОУ стало еще сложнее. Погода также не всегда позволяла применять поддержку с воздуха – это вынудило подкатывать ствольную артиллерию и РСЗО ближе к линии боестолкновения, что вновь вернуло их в список выше средних потерь.

Тем не менее принятые меры не ускорили темпов захвата территорий Украины. РОВ так и не смогли захватить города и населенные пункты, в которые они уперлись, – несмотря на не снижающуюся интенсивность боевых действий. Потери личного состава и легких транспортных средств ярко демонстрируют, насколько активные сейчас боестолкновения.

Очевидно, что такая тенденция продержится до конца зимы, но по мере потепления у РОВ возникнет другая природная преграда – распутица. Это на некоторое время крайне осложнит логистику и мобильность войск со всеми вытекающими отсюда последствиями – как для результативности наступлений, так и для показателей потерь.