Силы обороны уничтожили 4 оккупантов под Бахмутом, пятый пришел обворовать убитых. Видео

На Бахмутском направлении в Донецкой области Украины российские оккупанты продолжают нести огромные потери. В Государственной пограничной службе показали, как Силы обороны Украины ликвидировали под Бахмутом – самой горячей точкой на фронте – очередную партию захватчиков.

Видео дня

Видео было опубликовано на официальном Telegram-канале ГПСУ в воскресенье, 12 марта. Как отмечается, операцию по ликвидации врага провели пограничники вместе с артиллеристами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На позициях, которые россияне только обустроили, были уничтожены сразу четыре оккупанта.

Более того, с помощью беспилотника украинские военные увидели, как выживший оккупант начал грабить своих ликвидированных приспешников.

"Однако мы знаем, что долго пользоваться этими вещами он не сможет", – отметили в пресс-центре Госпогранслужбы, намекнув, что и этот оккупант не уйдет живым с украинской земли.

Ранее эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что в районе Бахмута было ликвидировано около 50 тыс. оккупантов – такое количество враг мог бы использовать для стратегической наступательной операции, например, повторной попытки захватить столицу Украины Киев.

Кроме того, по его данным, на Бахмутском направлении россияне лишились до 200 танков.

Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении 12 марта Силы обороны Украины ликвидировали около 239 захватчиков, еще 293 вражеских военнослужащих получили ранения. Российские солдаты пытаются прорвать нашу оборону, но защитники продолжают жестокое противостояние.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские воины привлекли все ресурсы, которые не позволяют противнику воплотить замыслы тотальной оккупации Бахмута. Они наносят врагу значительные потери, ослабляя потенциал противника.

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