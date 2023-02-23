Силы обороны уничтожили РСЗО на Кинбурнской косе и ЗРК С-300 на левобережье, из которых оккупанты обстреливали Херсонщину – ОК ''Юг''

Украинские воины уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" на Кинбурнской косе, а также пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300. Из них враг обстреливал освобожденную часть Херсонской области.

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Также украинские воины ликвидировали склад с боеприпасами в районе Новой Каховки, моторные лодки российских ДРГ и другую технику и вооружение российских оккупантов. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Российские оккупационные войска не прекращают терроризировать обстрелами правобережную часть Херсонщины. Накануне в регионе в результате российских обстрелов погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения.

Кроме того, россияне пытаются держать под огневым контролем акваторию Днепро-Бугского лимана под Очаковом.

Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения в течение 22 февраля выполнили более 160 огневых задач. Ликвидировано не менее 13 оккупантов. В то же время захватчики потеряли вооружение, с помощью которого атаковали правобережье Херсонщины.

"На Кинбурнской косе подтверждена ликвидация вражеской реактивной системы залпового огня "Град", на левобережье – пусковой установки ЗРК С-300. Кроме того, уничтожены склад с боеприпасами в районе Новой Каховки, беспилотные разведчики, подготовленные к использованию российскими ДРГ моторные лодки, артиллерийский радиолокационный комплекс, 120-мм миномет и автомобильная техника", – отметили в ОК "Юг".

Напомним, ранее стало известно, какие потери понесла Россия за год войны с Украиной. С 24 февраля 2022 года РФ потеряла 93% военных, которые должны были участвовать во вторжении согласно плану Кремля, 90% всех танков, 80% ракет и 70% артиллерии. Эти потери стали беспрецедентными для России.

Также сообщалось, что ВСУ накануне ликвидировали 790 оккупантов, праздновать день российской армии в государстве-агрессоре начали с безвозвратными потерями на уровне 145 850 захватчиков.