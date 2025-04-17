Силы обороны освободили около 16 кв. км близ Покровска: Сырский рассказал об успехах. Карта

Украинские защитники продолжают оборонную операцию, а также контрнаступательные действия и имеют новые успехи. За последние недели удалось освободить около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко, что на Донетчине.

Видео дня

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях. Он поблагодарил украинских воинов за мужество, стойкость и профессионализм.

Сырский отметил, что трое суток провел в операционной зоне войск ОТУ "Донецк". За это время побывал фактически во всех бригадах этой мощнейшей группировки Сил обороны Украины, которая, по его словам, взялась на себя основное противостояние весеннему наступлению армии РФ и уничтожало его силы и средства. В частности, на Покровском направлении, наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий российских оккупантов и наносят им значительные потери.

"Мы продолжаем оборонную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели уволили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", — подчеркнул генерал.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ заслушал доклады командующего оперативно-тактической группировкой бригадного генерала Александра Тарнавского, плодотворно поработал с командирами бригад на их командных пунктах, на местах решил проблемные вопросы организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.

"Конечно, наш главный капитал и самая высокая ценность – это наши люди. Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы. Это должно быть постоянным объектом контроля командира бригады и непосредственной ответственности командира батальона", – отметил он.

Также Сырский отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворению имеющихся потребностей. Он подчеркнул, что Россия не изменила своих планов: враг по-прежнему хочет оттеснить подразделения ВСУ за пределы Донбасса и Луганщины и выйти на административные границы этих областей. Однако, по словам генерала, замысел врага остается нереализованным.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!