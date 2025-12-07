Силы обороны все еще держат Покровск и Мирноград, но логистика превращается в проблему, – ISW

Украинские воины продолжают оборону Покровска и Мирнограда. В то же время россиянам удалось существенно усложнить украинскую логистику на Покровском направлении, что создает для Сил обороны существенные проблемы.

Целью оккупантов является полное перерезание украинских путей снабжения и эвакуации, окружить украинские гарнизоны в обоих городах им до сих пор не удалось. О ситуации рассказали в Институте изучения войны

Что происходит в Покровске и Мирнограде

Аналитики констатировали, что по состоянию на 6 декабря украинские силы продолжали удерживать позиции в Покровске и Мирнограде. Изменить это россияне пытаются усилением усилий по усложнению логистики Сил обороны в указанном районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, зафиксировали трех украинских военнослужащих, которые поднимают флаг на аллее Якуба Коласа на севере Покровска – что, по мнению аналитиков, свидетельствует, что украинские силы все еще удерживают позиции в городе.

О том, что защитники удерживают позиции в северной части Покровска, заявил в интервью Sky News и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что касается присутствия украинцев в Мирнограде – доказательством этого для ISW стали свежие кадры удара оккупантов по украинской установке беспилотников в этом городе (к востоку от Покровска).

Как отметили аналитики, то, что украинские силы удерживают ограниченные позиции в Мирнограде, признал даже связанный с Кремлем российский Z-блогер.

Начальник штаба одного из украинских батальонов беспилотных систем, общаясь с журналистами The Telegraph, заявил о серьезных проблемах с логистикой на Покровском направлении. Он подчеркнул, что беспилотные наземные транспортные средства являются недостаточной заменой логистики с помощью авто, поскольку перевозят меньше груза, чем традиционные транспортные средства, и часто выдерживают лишь несколько миссий, прежде чем российские войска их уничтожат.

"Украинские источники недавно отметили, что украинские войска имеют ограниченную логистику в Покровско-Мирноградском "кармане", но российские войска, очень вероятно, могут нарушить узкие украинские пути эвакуации и наземные линии связи с помощью артиллерии и беспилотников. ISW продолжает оценивать, что имеющаяся информация из открытых источников свидетельствует о том, что российские войска не завершили окружение украинских войск в Покровско-Мирноградском кармане, но пытаются полностью уничтожить украинскую логистику на тактическом и оперативном уровне в этом районе, даже если украинские войска удерживают ограниченные позиции в обоих городах", – резюмировали в ISW.

