Силы обороны за неделю уничтожили 4 склада БК и 6 баз оккупантов. Карта

Оккупационные войска страны-агрессора России на временно захваченных территориях Украины продолжают терять свои базы и склады с боеприпасами. С 17 по 23 июля Силы обороны отминусовали у врага еще четыре склада с БК.

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Кроме того, у россиян стало на один склад с горюче-смазочными материалами меньше. Карту "демилитаризации" российской армии опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Также были попадание в как минимум шесть баз и командных пунктов врага.

"Бавовна" была у захватчиков на Херсонщине, Донетчине, в Крыму, а также в Запорожской области:

– Генический район, Херсонщина – попадание в базирование;

– Горловка, Донетчина – попадание в базирование;

– Херсонський район – попадание в базирование, минус БК;

– Токмак + район, Запорожская область – два попадания в базирование;

– Бахмутский район, Донетчина – минус штаб и склад БК;

– Мариупольский район, Донетчина – минус БК;

– Красногвардейский район, Крым – минус БК и нефтебаза.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Силы обороны Украины на одном из направлений уничтожили российский склад вместе с личным составом. Украинские бойцы дождались, пока военные вражеской армии окажутся на месте, после чего нанесли мощный удар.

Отличную работу проделали бойцы 54-й ОМБр.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения ВСУ в течение 22 июля ликвидировали 630 оккупантов и уничтожили 88 единиц их техники, вооружение. На 515-й день полномасштабной войны потери только личного состава ВС РФ уже достигают 241 960 захватчиков.