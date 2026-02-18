Силы обороны зачистили восточную часть Гришино от оккупантов – 7-й корпус ДШВ

Силы обороны Украины провели успешную операцию по уничтожению российских штурмовых групп в восточной части села Гришино в Донецкой области. Во время боя было ликвидировано около десяти оккупантов, которые пытались закрепиться в частных и нежилых зданиях, воспользовавшись туманом.

Противник продолжает давить на направлении северо-запада от Покровска. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ в Facebook.

Они действуют малыми штурмовыми группами, используя несколько маршрутов выдвижения. Подразделения Сил обороны заблаговременно обнаруживают такие попытки инфильтрации и уничтожают врага еще на подступах или при попытках закрепления на окраинах населенных пунктов.

Во время последней атаки по позициям россиян отработал танковый экипаж 155 отдельной механизированной бригады, применив танк Leopard. Дополнительно по вражеским укрытиям нанесли удары подразделения 147 отдельная артиллерийская бригада из состава 7-го корпуса ДШВ, использовав дроны-бомбардировщики Nemesis и Heavy Shot.

Точное обнаружение целей обеспечила работа разведки 147-й артиллерийской бригады. В результате операции восточная часть Гришино была полностью очищена от вражеских сил, а попытка продвижения российских подразделений – сорвана. Украинские военные продолжают удерживать позиции и контролировать ситуацию на этом направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении сохраняется сложная ситуация – российские войска продолжают активные штурмовые действия. В районе Мирнограда и Покровска враг сосредоточил значительные силы и не прекращает попыток прорыва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!