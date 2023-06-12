Силы обороны захватили вражескую позицию под Авдеевкой и сдвинули линию фронта. Видео

В районе Авдеевки в Донецкой области украинским военным удалось захватит позицию оккупационной армии России. Таким образом защитники Украины смогли подвинуть линию фронта.

Видео дня

Удачную операцию провели воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Видео ближнего боя опубликовали на Facebook-странице бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он состоялся, как отмечается, еще 4 июня. На кадрах видно, как бойцы накрывали огнем оккупантов, в результате чего те вынуждены были бросать свои окопы и бежать.

После этого боя есть раненные оккупанты. Как добавили защитники, эту позицию они зачистили от российских захватчиков.

"На днях воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сдвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении. Смелость наших ребят просто зашкаливает. Эти кадры точно войдут в будущий фильм о нашей победе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины заявили, что на Бахмутском направлении продолжается штурм. По данным ведомства, Благодатное и Макаровка деоккупированы.