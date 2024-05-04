Силы ПВО ночью отразили воздушную атаку оккупантов: уничтожены 13 дронов

В ночь на 4 мая Россия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе типа "Шахед" и четырьмя ракетами С-300. Силы обороны уничтожили все вражеские беспилотники.

Воздушные цели сбивали над Харьковщиной и Днепропетровщиной. Подробности раскрыл командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

По его словам, и дроны и ракеты враг запускал с территории Белгородской области.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА в Харьковской и Днепропетровской областях", – говорится в сообщении.

Так, в Днепропетровской области (в Павлоградском районе) ночью было уничтожено пять "Шахедов". Однако их обломки при падении натворили беды, о последствиях ночной атаки рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Без разрушений не обошлось. Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще – три частных дома. Один из них вспыхнул. Пожар потушили. Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести", – отметил он.

Напомним, ночью россияне ударили "Шахедами" по Харькову. Обломки сбитых дронов причинили ущерб в Основянском районе города. Там в результате падения обломков сбитых "Шахедов" произошло возгорание гражданского двухэтажного офисного здания.

Пострадали четыре гражданских, из них ребенок 2010 года рождения и женщина были госпитализированы, еще две харьковчанки помощь получили на месте.