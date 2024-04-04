Силы ПВО ночью сбили 11 из 20 дронов, которыми РФ атаковала Украину
Силы противовоздушной обороны ночью и под утро 4 апреля уничтожили в небе над рядом регионов 11 из 20 российских дронов-камикадзе типа Shahed. Оккупанты запускали их с северного и южного направлений.
Враг ударил по жилищной инфраструктуре Харькова, убив людей, в частности спасателей. Об отражении вражеской атаки рассказали в Генеральном штабе ВСУ.
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