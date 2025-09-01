Силы ПВО в августе сбили 6346 воздушных целей: полный перечень

В августе 2025 года силы противовоздушной обороны Украины продолжили активно защищать небо страны и нанесли ощутимые потери врагу. В течение месяца было уничтожено всего 6346 воздушных целей.

Среди них были различные ракеты, а также сотни беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В частности, было уничтожено 5 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал", 55 крылатых ракет Х-101 и Х-55СМ, 20 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23, 20 крылатых ракет "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69, 9 крылатых ракет "Искандер-К", 2129 ударных беспилотников типа Shahed, 930 разведывательных БпЛА и 3174 беспилотники других типов.

Авиация Воздушных Сил выполнила 651 самолето-вылет, из которых около 430 были направлены на истребительное прикрытие, а более 150 – на огневое поражение и поддержку наземных войск. За это время авиацией уничтожено 438 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

Эти результаты свидетельствуют о высокой эффективности украинской противовоздушной обороны и авиации, которые продолжают сдерживать агрессора и наносить ему потери в воздухе и на земле.

"Бьем врага в небе и на земле! Вместе – к победе!" – отметили украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, Президент Владимир Зеленский в понедельник, 1 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, обсудили подготовку к отопительному сезону, потребности ПВО и поставки энергоресурсов.

30 августа министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Минэнерго и энергетические предприятия готовятся к возможным атакам РФ на гражданскую инфраструктуру. По ее словам, на большинстве объектов бетонные сооружения защищают важнейшее оборудование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!