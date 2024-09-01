'Симфония боли': в Минздраве подсчитали, сколько детей пострадало от агрессии РФ в августе

Только в августе текущего года из-за обстрелов и ударов российских оккупантов в Украине пострадали 57 детей. Еще двое – погибли.

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Об этом сообщает Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения. Такую печальную статистику в ЭМП назвали "симфонией боли".

Всего, по данным ЭМП, в августе текущего года из-за агрессии российских оккупантов пострадали 1 609 человек, из которых 57 – дети. В частности, в прошлом месяце погибли 58 гражданских, среди них двое детей.

"Эти маленькие, невинные жизни, уничтоженные войной, оставляют незаживающие раны на нашем коллективном сознании и напоминают о безмерной трагедии, которую мы никогда не забудем", – отметили медики.

В ведомстве подчеркнули, что бригады экстренной медицинской помощи делают все возможное для спасения людей.

"Они отдают свою жизнь, чтобы спасти других, даже когда смерть и разрушение окружают их со всех сторон", – отмечают в Центре ЭМП.

С начала полномасштабной войны России против Украины погиб 551 ребенок, более полутора тысяч получили физические повреждения, рассказала в августе уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 28 августа нанесли авиационный удар по селу Измайловка Покровского района Донецкой области. Вражеский КАБ прилетел в частный сектор, полностью разрушив жилой дом. Этим ударом россияне убили супругов и двоих их детей.

В результате российского удара по Харькову 31 августа около сотни человек получили ранения, среди них 22 ребенка.

Из-за удара российских преступников по Харькову 1 сентября также пострадали семь детей, в том числе младенец.