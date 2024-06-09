Система построена на пытках: 90% военнопленных в РФ подвергаются пыткам, – Костин

Не менее 90% украинских военнопленных претерпевавают в России как моральную, так и физическую пытку. Причем уже построенная в РФ система пыток и бесчеловечного обращения сейчас воспроизводится на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом рассказал журналистам по международному праву и вооруженным конфликтам Генпрокурор Украины Андрей Костин. Он сослался на опыт разговоров с освобожденными пленными.

"Первый так называемый скрининг, то есть неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, показывает, что до 90% наших людей пострадали от различных видов пыток, бесчеловечного поведения, физического, в том числе сексуального, и ментального насилия", - сказал генпрокурор.

В свою очередь глава команды Международного уголовного суда в Украине Бренда Холлис заявила, что в МКС не рассматривают индивидуальные случаи, а смотрят на "широкую картину, представляющую преступления".

Также, по ее словам, в МКС изучают действия исполнителей таких преступлений среднего и высшего уровня, "которые подчинены конкретным преступникам".

В настоящее время 2200 украинских защитников признаны потерпевшими в производствах по поводу пребывания в российском плену. Более 500 из них свидетельствовали о применении физического насилия в ходе допросов. В частности, пленные рассказывают о пытках электротоком.

Как сообщал OBOZ.UA, известного российского военного пленного Павла Гугуева арестовал военный суд в Москве. Мужчина арестован по обвинению в "конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами" – Гугуев дал интервью украинским массмедиа, где рассказал о больших потерях среди российских военных.

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