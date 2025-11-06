'Ситуация действительно очень сложная': военный рассказал, что происходит на Покровском направлении. Карта

На Покровском направлении ситуация на поле боя очень сложная. Там задействовано много разных подразделений Сил обороны Украины, чьи действия должны быть четко скоординированы и сведены в единый оперативный план.

Об обстановке в наиболее горячей точке передовой рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Даниил Борисенко. Он выступил в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Ситуация действительно очень сложная. С нашей стороны основная сложность в том, что задействовано большое количество различных подразделений: как ВСУ и Национальной гвардии, так и военной службы правопорядка, очень много спецназовцев", – сообщил Борисенко.

Из-за этого трудно синхронизировать действия всех бойцов, признал он.

"Очень ответственно, очень важно синхронизировать действие всех ответственных и всех подразделений для того, чтобы проводить и ударно-поисковые действия, и блокирование подразделений нашего противника, продвижение его в пределах города Покровск, и перерезать ему логистические действия и возможности, и охотиться за точками взлета его пилотов", – подытожил нацгвардеец.

Что сообщают о Покровском направлении в Генштабе

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки (5 ноября) зафиксировано 276 боевых столкновений по всей линии фронта.

Среди них 100 – на Покровском направлении. Захватчики пытались атаковать в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лысовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта.

"Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться", – утверждала пресс-служба.

Силы обороны, а именно штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ, осуществляют "ударно-поисковые действия" в Покровске. Воинские части, которые обороняют город, усилены, подытожили в ГШ ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, в Покровске продолжается уничтожение российских оккупантов – глава государства Владимир Зеленский 5 ноября отметил спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно ликвидируют захватчиков и их технику в самом городе и вокруг него.

