Ситуация для российских оккупационных войск ухудшилась. Анализ потерь врага за месяц

В феврале 2025 года российские оккупационные войска продолжали наступательные действия с рядом особенностей, среди которых волнообразное применение техники и людского ресурса. Все это оказало влияние на показатели потерь, которые по одним категориям были самыми низкими за последние полгода войны, а по другим установили очередные абсолютные рекорды.

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Потери личного состава

В феврале российские оккупационные войска понесли самые низкие потери в личном составе с августа 2024 года – 36 570. Тем не менее это по-прежнему очень высокий показатель, с трудом компенсируемый мобилизационными мероприятиями в России.

После нескольких месяцев абсолютных рекордов по потерям (а именно: в ноябре 2024 года – 45 720, в декабре 2024-го – 48 670, в январе 2025 г. – 48 240) показатели февраля обусловлены снижением интенсивности пехотных накатов. Пиковые показатели штурмовых действий фиксировались не на протяжении всего месяца, а волнообразно, по определенным дням. Особенно выступали аккомпанементом международным событиям – таким, как Мюнхенская конференция по безопасности и встреча представителей США и РФ в Саудовской Аравии.

Также отмечается резкий рост потерь РОВ в пропорции на 1 км² захватываемой территории. С учетом того, что в феврале российские оккупанты захватили 188 км² территории Украины, их средний показатель потерь составил более 190 чел./1 км². Напомню, что в 2024 году этот показатель составлял 128 чел./1 км², а в январе 2025-го – 150 чел./1 км².

Очевидный рост потерь, даже при снижении интенсивности, обусловлен низкой комплектацией подразделений и кризисом обеспечения РОВ, что делает невозможным эффективное применение подразделений в наступлении и приводит к высоким потерям личного состава.

Потери танков

В феврале 2025 года российские оккупационные войска потеряли 331 танк, что продолжает оставаться в пределах среднестатистического показателя с середины 2024 года.

Как я ранее неоднократно отмечал, низкие показатели потерь основных боевых танков обусловлены как падением количественных поставок на фронт, так и экономией командованием РОВ этой техники и крайне ограниченным их применением.

Не исключено, что в 2025 году опустеют последние, самые крупные центральные базы резерва танков – 349 и 769 ЦБРТ, что приведет уже не к кризису, а к катастрофе в вопросах обеспечения российской армии ОБТ.

Потери боевых бронированных машин

В феврале не было установлено рекордов потерь ББМ, что и понятно ввиду снижения интенсивности боевых действий и сокращения самой компоненты на вооружении как таковой. Тем не менее показатель потерь в 596 ББМ по-прежнему остается довольно высоким.

Стоит отметить, что, в отличие от танков, военно-промышленный комплекс России имеет относительно серийное производство боевых бронированных машин и частично может компенсировать потери новой продукцией. Однако этого не достаточно даже для того, чтобы исключительно производством компенсировать и такие потери, как февральские, поэтому основную долю продолжает занимать восстановление советского наследия со складов и из центров хранения.

Потери ствольной артиллерии

В феврале 2025-го резко активировалась вражеская ствольная артиллерия, что привело к интенсификации контрбатарейной борьбы и росту потерь в этой категории у РОВ – 1 415.

Это очень высокий показатель, но избежать таких потерь российские оккупанты сейчас просто не могут из-за отсутствия полноценной огневой поддержки штурмовых действий бронированной техникой, вследствие чего эти задачи были возложены на артиллерию, уступающую украинским артсистемам в дальности и точности ведения огня.

Потери РСЗО

Впервые с 2024 года российские оккупационные войска потеряли довольно приличное количество реактивных систем залпового огня – 38 единиц.

Равно как и в случае со ствольной артиллерией, активизация РСЗО обусловлена отсутствием полноценной огневой поддержки наступающих пехотных сил РОВ бронетехникой, поэтому артиллерия отыгрывает в этом вопросе главную роль – со всеми вытекающими.

Кроме того, среди категории РСЗО сейчас все чаще фигурируют не классические 122-мм БМ-21 "Град", 220-мм БМ-27 "Ураган" и 300-мм БМ-30 "Смерч", а гомункулусы в виде установленных на шасси МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станины зенитных установок ЗУ-23-2 флотских бомбометов РБУ-1200, РБУ-6000.

Потери ПВО

В феврале 2025 года противовоздушная оборона российских оккупантов лишилась 38 комплексов.

Это среднестатистический показатель, говорящий о том, что системная работа по охоте за вражеской ПВО успешно продолжается.

Потери автотранспорта

А вот в этой категории установлен просто абсолютнейший рекорд – 3 472.

Категория потерь автотранспорта неизменно демонстрирует рекорды, обусловленные тем, что дефицит у РОВ танков, ББМ и бронеавтомобилей, переходящий от состояния острого к критическому, приводит к использованию неспециализированного гражданского автотранспорта для проведения штурмовых действий. Соответственно, показатель потерь в этой категории будет демонстрировать рекорды и дальше – неизменно и стабильно.

Потери спецтехники

В феврале показатель уничтоженной спецтехники оказался одним из самых низких с февраля 2023 года – 36 единиц.

Ответ на вопрос, почему так, предельно прост – потребность в эвакуации снизилась из-за меньшего применения бронетехники, а сама спецтехника за три года полномасштабной войны значительно поредела из-за собственных потерь.

Выводы

Командование российских оккупационных войск вынуждено сидеть на шпагате между ограниченными ресурсами на проведение общевойсковой наступательной кампании и необходимостью демонстрировать для стран Запада видимость безграничных возможностей по наступлению и захвату территорий Украины.

Существующие проблемы с техникой очень сложно скрывать, когда всю передовую заполонили не ОБТ и ББМ, а "Нивы", "Жигули" и "буханки".

В ноябре 2024 года при обзоре потерь РОВ за месяц я писал следующее: "Очевидно, что настолько высокие показатели потерь будут держаться как минимум до инаугурации Дональда Трампа. "Как минимум" – означает и то, что после инаугурации Путин будет пытаться демонстрировать Трампу силу посредством интенсивных боевых действий, имитации безграничности возможностей и бесконечности ресурсов. Но это не так, и по ряду категорий потерь РОВ за ноябрь это уже видно. В перспективе это сулит российским войскам снижение темпа и масштабов наступательных операций – хотят они того или нет".

В целом по итогу января 2025 года и особенно февраля мы это уже наглядно видим. При этом ситуация для РОВ с потенциалом и возможностями с каждым месяцем будет только ухудшаться.

Демилитаризация и денацификация армии России проходят строго по плану.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".